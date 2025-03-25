Виявлено знамените американське авто 2000-х без пробігу (фото)

Dodge Challenger SRT8 — топова заряджена версія спортивної моделі. Купе із 425-сильним V8 здатне розігнатися до сотні за 4,6 с і розвинути 280 км/год.

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На одометрі цього Dodge Challenger другого покоління у версії SRT8 висвічується "калібрувальний" пробіг в 1 милю (1,6 км). Спорткар привезли першому власнику на автовозі і той одразу поставив машину в гараж.

Спортивне авто чудово збереглося

За 16 років у купе Dodge Challenger було два власники й обоє берегли його та не експлуатували. Автомобіль в ідеальному стані – його кузов у яскраво-помаранчевому кольорі Hemi Orange Pearl і шкіряний салон чудово збереглися.

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Комплектація Dodge Challenger включає 20-дюймові диски, безключовий доступ, датчик світла, електропривід та підігрів сидінь. Зараз спорткар планують продати за 50 000 доларів.

Під капотом встановлено 425-сильний V8 Hemi

Купе Dodge Challenger SRT8 свого часу було топовою зарядженою версією моделі. Воно оснащене 6,1-літровим V8 Hemi потужністю 425 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 4,6 с і розвинути 280 км/год.

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