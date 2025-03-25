Виявлено знамените американське авто 2000-х без пробігу (фото)
Dodge Challenger SRT8 — топова заряджена версія спортивної моделі. Купе із 425-сильним V8 здатне розігнатися до сотні за 4,6 с і розвинути 280 км/год.
У США виявили ідеально збережене купе Dodge Challenger 2009 року. Це справжня капсула часу без пробігу. Про автомобіль розповіли на сайті Carscoops.
На одометрі цього Dodge Challenger другого покоління у версії SRT8 висвічується "калібрувальний" пробіг в 1 милю (1,6 км). Спорткар привезли першому власнику на автовозі і той одразу поставив машину в гараж.
За 16 років у купе Dodge Challenger було два власники й обоє берегли його та не експлуатували. Автомобіль в ідеальному стані – його кузов у яскраво-помаранчевому кольорі Hemi Orange Pearl і шкіряний салон чудово збереглися.Важливо
Комплектація Dodge Challenger включає 20-дюймові диски, безключовий доступ, датчик світла, електропривід та підігрів сидінь. Зараз спорткар планують продати за 50 000 доларів.
Купе Dodge Challenger SRT8 свого часу було топовою зарядженою версією моделі. Воно оснащене 6,1-літровим V8 Hemi потужністю 425 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 4,6 с і розвинути 280 км/год.
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