420 сил и "Мавик" на крыше: BYD выпустил недорогой электрический внедорожник (фото)

Недорогой электромобиль BYD Fang Cheng Bao 3 способен разогнаться до сотни за 4,9 с и проехать 510 км без подзарядки. За доплату внедорожнику доступны система полуавтономного движения и дрон на крыше.

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BYD выводит на рынок выходит новый Fang Cheng Bao 3. Электрический внедорожник будет стоить от 220 000 юаней ($30 300), а позже начнется его экспорт. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Запас хода авто составляет 510 км Фото: CarNewsChina

Электромобиль BYD Fang Cheng Bao 3 — самая маленькая и доступная модель новой внедорожной линейки. Внедорожник отличается атлетичным дизайном: у него короткие свесы кузова, массивные бамперы и раздутые крылья. Между фарами установили черную лакированную вставку.

Габариты BYD Fang Cheng Bao 3:

длина — 4605 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1720 мм;

колесная база — 2745 мм;

масса — 2150 кг.

В салоне установлены два дисплея Фото: CarNewsChina

К задней двери BYD Fang Cheng Bao 3 прикреплен багажный бокс. За доплату могут установить бокс с дроном DJI Mavic на крыше (эта опция стала доступна для ряда моделей BYD). Управлять им можно через мультимедийную систему авто или с помощью мобильного приложения.

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В салоне на передней панели установило два дисплея. Кресла первого ряда разделены высокой консолью. Авто имеет два багажника — спереди и сзади. Комплектация включает систему полуавтономного движения God's Eye.

Авто имеет два багажника Фото: CarNewsChina

Новый BYD Fang Cheng Bao 3 оснащен полноприводной установкой на 422 л. с. и батареей емкостью 78,7 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с, а его запас хода составляет 510 км.

Кстати, недавно дебютировал электрический седан BYD за $16 500 с запасом хода 545 км.

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