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Авто

420 сил и "Мавик" на крыше: BYD выпустил недорогой электрический внедорожник (фото)

BYD Fang Cheng Bao 3, BYD Fang Cheng Bao, Fang Cheng Bao 3, электромобиль BYD
Фото: CarNewsChina | BYD Fang Cheng Bao 3 — компактный электрический внедорожник

Недорогой электромобиль BYD Fang Cheng Bao 3 способен разогнаться до сотни за 4,9 с и проехать 510 км без подзарядки. За доплату внедорожнику доступны система полуавтономного движения и дрон на крыше.

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BYD выводит на рынок выходит новый Fang Cheng Bao 3. Электрический внедорожник будет стоить от 220 000 юаней ($30 300), а позже начнется его экспорт. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Fang Cheng Bao 3, BYD Fang Cheng Bao 3, BYD Fang Cheng Bao, электромобиль BYD Fullscreen
Запас хода авто составляет 510 км
Фото: CarNewsChina

Электромобиль BYD Fang Cheng Bao 3 — самая маленькая и доступная модель новой внедорожной линейки. Внедорожник отличается атлетичным дизайном: у него короткие свесы кузова, массивные бамперы и раздутые крылья. Между фарами установили черную лакированную вставку.

Габариты BYD Fang Cheng Bao 3:

  • длина — 4605 мм;
  • ширина — 1900 мм;
  • высота — 1720 мм;
  • колесная база — 2745 мм;
  • масса — 2150 кг.
Салон BYD Fang Cheng Bao 3, BYD Fang Cheng Bao, Fang Cheng Bao 3, электромобиль BYD Fullscreen
В салоне установлены два дисплея
Фото: CarNewsChina

К задней двери BYD Fang Cheng Bao 3 прикреплен багажный бокс. За доплату могут установить бокс с дроном DJI Mavic на крыше (эта опция стала доступна для ряда моделей BYD). Управлять им можно через мультимедийную систему авто или с помощью мобильного приложения.

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В салоне на передней панели установило два дисплея. Кресла первого ряда разделены высокой консолью. Авто имеет два багажника — спереди и сзади. Комплектация включает систему полуавтономного движения God's Eye.

Багажник BYD Fang Cheng Bao 3, BYD Fang Cheng Bao, Fang Cheng Bao 3, электромобиль BYD Fullscreen
Авто имеет два багажника
Фото: CarNewsChina

Новый BYD Fang Cheng Bao 3 оснащен полноприводной установкой на 422 л. с. и батареей емкостью 78,7 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с, а его запас хода составляет 510 км.

Кстати, недавно дебютировал электрический седан BYD за $16 500 с запасом хода 545 км.

Также Фокус рассказывал о новом внедорожнике Toyota Land Cruiser 300.