420 сил і "Мавік" на даху: BYD випустив недорогий електричний позашляховик (фото)

Недорогий електромобіль BYD Fang Cheng Bao 3 здатен розігнатися до сотні за 4,9 с і проїхати 510 км без підзарядки. За доплату позашляховику доступні система напівавтономного руху і дрон на даху.

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BYD виводить на ринок виходить новий Fang Cheng Bao 3. Електричний позашляховик коштуватиме від 220 000 юанів ($30 300), а пізніше почнеться його експорт. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Запас ходу авто становить 510 км Фото: CarNewsChina

Електромобіль BYD Fang Cheng Bao 3 — найменша і найдоступніша модель нової позашляхової лінійки. Позашляховик вирізняється атлетичним дизайном: у нього короткі звиси кузова, масивні бампери та роздуті крила. Між фарами встановили чорну лаковану вставку.

Габарити BYD Fang Cheng Bao 3:

довжина — 4605 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1720 мм;

колісна база — 2745 мм;

маса — 2150 кг.

У салоні встановлено два дисплеї Фото: CarNewsChina

До задніх дверей BYD Fang Cheng Bao 3 прикріплено багажний бокс. За доплату можуть встановити бокс із дроном DJI Mavic на даху (ця опція стала доступна для низки моделей BYD). Керувати ним можна через мультимедійну систему авто або з допомогою мобільного застосунку.

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У салоні на передній панелі встановило два дисплеї. Крісла першого ряду розділені високою консоллю. Авто має два багажники — спереду і ззаду. Комплектація включає систему напівавтономного руху God’s Eye.

Авто має два багажники Фото: CarNewsChina

Новий BYD Fang Cheng Bao 3 оснащений повнопривідною установкою на 422 к. с. та батареєю ємністю 78,7 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,9 с, а його запас ходу становить 510 км.

До речі, нещодавно дебютував електричний седан BYD за $16 500 із запасом ходу 545 км.

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