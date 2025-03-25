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420 сил і "Мавік" на даху: BYD випустив недорогий електричний позашляховик (фото)

BYD Fang Cheng Bao 3, BYD Fang Cheng Bao, Fang Cheng Bao 3, електромобіль BYD
Фото: CarNewsChina | BYD Fang Cheng Bao 3 — компактний електричний позашляховик

Недорогий електромобіль BYD Fang Cheng Bao 3 здатен розігнатися до сотні за 4,9 с і проїхати 510 км без підзарядки. За доплату позашляховику доступні система напівавтономного руху і дрон на даху.

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BYD виводить на ринок виходить новий Fang Cheng Bao 3. Електричний позашляховик коштуватиме від 220 000 юанів ($30 300), а пізніше почнеться його експорт. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Fang Cheng Bao 3, BYD Fang Cheng Bao 3, BYD Fang Cheng Bao, електромобіль BYD Fullscreen
Запас ходу авто становить 510 км
Фото: CarNewsChina

Електромобіль BYD Fang Cheng Bao 3 — найменша і найдоступніша модель нової позашляхової лінійки. Позашляховик вирізняється атлетичним дизайном: у нього короткі звиси кузова, масивні бампери та роздуті крила. Між фарами встановили чорну лаковану вставку.

Габарити BYD Fang Cheng Bao 3:

  • довжина — 4605 мм;
  • ширина — 1900 мм;
  • висота — 1720 мм;
  • колісна база — 2745 мм;
  • маса — 2150 кг.
Салон BYD Fang Cheng Bao 3, BYD Fang Cheng Bao, Fang Cheng Bao 3, електромобіль BYD Fullscreen
У салоні встановлено два дисплеї
Фото: CarNewsChina

До задніх дверей BYD Fang Cheng Bao 3 прикріплено багажний бокс. За доплату можуть встановити бокс із дроном DJI Mavic на даху (ця опція стала доступна для низки моделей BYD). Керувати ним можна через мультимедійну систему авто або з допомогою мобільного застосунку.

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У салоні на передній панелі встановило два дисплеї. Крісла першого ряду розділені високою консоллю. Авто має два багажники — спереду і ззаду. Комплектація включає систему напівавтономного руху God’s Eye.

Багажник BYD Fang Cheng Bao 3, BYD Fang Cheng Bao, Fang Cheng Bao 3, електромобіль BYD Fullscreen
Авто має два багажники
Фото: CarNewsChina

Новий BYD Fang Cheng Bao 3 оснащений повнопривідною установкою на 422 к. с. та батареєю ємністю 78,7 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,9 с, а його запас ходу становить 510 км.

До речі, нещодавно дебютував електричний седан BYD за $16 500 із запасом ходу 545 км.

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