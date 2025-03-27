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Авто

Рассекречен электрокроссовер от Peugeot-Citroen за $16 500 с запасом хода 520 км (фото)

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Фото: Dongfeng | Hedmos 06 — доступный 4,7-метровый электрокроссовер

Недорогой 4,7-метровый электрокроссовер Hedmos 06 оснащен 218-сильным мотором и стартует до сотни за 6,9 с. Запас хода авто составляет 520 км.

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Обнародованы первые фото Hedmos 06. Семейный электрокроссовер поступит в продажу с мая по цене примерно от $16 500. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Hedmos — новый бренд совместного предприятия Dongfeng-Peugeot-Citroen. В его разработке принимали участие специалисты концернов Dongfeng Motor и Stellantis. Hedmos 06 — первенец новой марки, построенный на платформе недавно представленного Dongfeng Aeolus L7.

новый Hedmos 06, кроссовер Hedmos, электромобиль Hedmos Fullscreen
Запас хода авто составляет 520 км
Фото: Dongfeng

Электромобиль Hedmos 06 отличается рубленым дизайном с выраженным "носом", тоненькими фарами, высокой оконной линией и расширенными задними крыльями.

Размеры Хедмос 06 2025:

  • длина — 4670 мм;
  • ширина — 1900 мм;
  • высота — 1617 мм;
  • колесная база — 2775 мм.
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В салоне Hedmos 06 установили приплюснутый руль, 10,2-дюймовую цифровую панель приборов и 14,6-дюймовый тачскрин. Передние сиденья разделены высокой консолью с беспроводной зарядкой для смартфонов.

салон Hedmos 06, новый Hedmos 06, кроссовер Hedmos, электромобиль Hedmos, электромобиль Hedmos Fullscreen
На передней панели установлено два дисплея
Фото: Dongfeng

Новый Hedmos 06 оснащен 218-сильным электромотором и способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с. Батарея на 62,3 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 520 км, а быстрая зарядка на 80% занимает 28 минут.

Кстати, недавно в Украине появился доступный электромобиль Citroen за $8500.

Также Фокус писал о доступном 476-сильном электрокроссовере Honda.