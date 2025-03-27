Розсекречено електрокросовер від Peugeot-Citroen за $16 500 із запасом ходу 520 км (фото)
Недорогий 4,7-метровий електрокросовер Hedmos 06 оснащений 218-сильним мотором і стартує до сотні за 6,9 с. Запас ходу авто становить 520 км.
Оприлюднено перші фото Hedmos 06. Сімейний електрокросовер надійде у продаж із травня за ціною приблизно від $16 500. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Hedmos — новий бренд спільного підприємства Dongfeng-Peugeot-Citroen. У його розробці брали участь спеціалісти концернів Dongfeng Motor і Stellantis. Hedmos 06 — первісток нової марки, збудований на платформі недавно представленого Dongfeng Aeolus L7.
Електромобіль Hedmos 06 вирізняється рубаним дизайном із вираженим "носом", тоненькими фарами, високою віконною лінією та розширеними задніми крилами.
Розміри Hedmos 06 2025:
- довжина – 4670 мм;
- ширина – 1900 мм;
- висота – 1617 мм;
- колісна база – 2775 мм.
У салоні Hedmos 06 встановили приплюснуте кермо, 10,2-дюймову цифрову панель приладів та 14,6-дюймовий тачскрін. Передні сидіння розділені високою консоллю з бездротовою зарядкою для смартфонів.
Новий Hedmos 06 оснащений 218-сильним електромотором і здатен розігнатися до 100 км/год за 6,9 с. Батарея на 62,3 кВт∙год забезпечує запас ходу в 520 км, а швидка зарядка на 80% займає 28 хвилин.
До речі, нещодавно в Україні з'явився доступний електромобіль Citroen за $8500.
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