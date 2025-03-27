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Розсекречено електрокросовер від Peugeot-Citroen за $16 500 із запасом ходу 520 км (фото)

Hedmos 06, новий Hedmos 06, кросовер Hedmos, електромобіль Hedmos
Фото: Dongfeng | Hedmos 06 — доступний 4,7-метровий електрокросовер

Недорогий 4,7-метровий електрокросовер Hedmos 06 оснащений 218-сильним мотором і стартує до сотні за 6,9 с. Запас ходу авто становить 520 км.

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Оприлюднено перші фото Hedmos 06. Сімейний електрокросовер надійде у продаж із травня за ціною приблизно від $16 500. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Hedmos — новий бренд спільного підприємства Dongfeng-Peugeot-Citroen. У його розробці брали участь спеціалісти концернів Dongfeng Motor і Stellantis. Hedmos 06 — первісток нової марки, збудований на платформі недавно представленого Dongfeng Aeolus L7.

новий Hedmos 06, кросовер Hedmos, електромобіль Hedmos Fullscreen
Запас ходу авто становить 520 км
Фото: Dongfeng

Електромобіль Hedmos 06 вирізняється рубаним дизайном із вираженим "носом", тоненькими фарами, високою віконною лінією та розширеними задніми крилами.

Розміри Hedmos 06 2025:

  • довжина – 4670 мм;
  • ширина – 1900 мм;
  • висота – 1617 мм;
  • колісна база – 2775 мм.
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У салоні Hedmos 06 встановили приплюснуте кермо, 10,2-дюймову цифрову панель приладів та 14,6-дюймовий тачскрін. Передні сидіння розділені високою консоллю з бездротовою зарядкою для смартфонів.

салон Hedmos 06, новий Hedmos 06, кросовер Hedmos, електромобіль Hedmos Fullscreen
На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: Dongfeng

Новий Hedmos 06 оснащений 218-сильним електромотором і здатен розігнатися до 100 км/год за 6,9 с. Батарея на 62,3 кВт∙год забезпечує запас ходу в 520 км, а швидка зарядка на 80% займає 28 хвилин.

До речі, нещодавно в Україні з'явився доступний електромобіль Citroen за $8500.

Також Фокус писав про доступний 476-сильний електрокросовер Honda.