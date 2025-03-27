Экстремальный тест: новые внедорожники Honda подняли краном на 30 метров (видео)

Три Honda Passport соединили тросами и подняли краном. Конструкция авто выдержала нагрузку и ни одна из машин не сорвалась.

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Новая Honda Passport 2025 оригинальным способом продемонстрировала свою прочность. Внедорожники подняли краном на высоту 30 метров. Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Три Honda Passport четвертого поколения соединили между собой тросами, подвесили мощным краном и подняли. Общая масса автомобилей составила 6,3 тонны.

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Испытание призвано продемонстрировать мощь конструкции Honda Passport 2025. Силовой каркас внедорожников, фаркопы и буксировочные крюки справились с немалой нагрузкой и ни один из автомобилей не сорвался.

Испытание было призвано показать прочность конструкции авто Фото: Honda

Новая Honda Passport четвертого поколения способна буксировать прицепы массой до 2,2 тонны. 4,8-метровый кроссовер создан с прицелом на бездорожье, поэтому у него высокая жесткость кузова, полный привод с функцией векторизации тяги и предусмотрены режимы езды для разных условий.

Кроссовер Honda Passport подготовили к бездорожью Фото: Honda

В испытании приняли участие кроссоверы Honda Passport в исполнении TrailSport, которые отличаются усиленной подвеской, внедорожными шинами, увеличенным клиренсом и защитой днища. Модель оснащена 3,5-литровым 285-сильным V6 и 9-ступенчатой автоматической КПП.

Между прочим, подобные тесты — не редкость. К примеру, кроссовер Nissan Qashqai испытали в банджи-джампинге с высоты 65 м.

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