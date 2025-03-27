Екстремальний тест: нові позашляховики Honda підняли краном на 30 метрів (відео)

Три Honda Passport з'єднали тросами та підняли краном. Конструкція авто витримала навантаження і жодна з машин не зірвалася.

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Нова Honda Passport 2025 в оригінальний спосіб продемонструвала свою міцність. Позашляховики підняли краном на висоту 30 метрів. Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.

Три Honda Passport четвертого покоління з’єднали між собою тросами, підвісили потужним краном та підняли. Загальна маса автомобілів склала 6,3 тонни.

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Випробування покликане продемонструвати міць конструкції Honda Passport 2025. Силовий каркас позашляховиків, фаркопи та буксирувальні гаки справилися із чималим навантаженням і жоден із автомобілів не зірвався.

Випробування було покликане показати міцність конструкції авто Фото: Honda

Нова Honda Passport четвертого покоління здатна буксирувати причепи масою до 2,2 тонни. 4,8-метровий кросовер створено з прицілом на бездоріжжя, тому в нього висока жорсткість кузова, повний привід із функцією векторизації тяги та передбачено режими їзди для різних умов.

Кросовер Honda Passport підготували до бездоріжжя Фото: Honda

У випробуванні взяли участь кросовери Honda Passport у виконанні TrailSport, які вирізняються посиленою підвіскою, позашляховими шинами, збільшеним кліренсом та захистом днища. Модель оснащена 3,5-літровим 285-сильним V6 та 9-ступінчастою автоматичною КПП.

Між іншим, подібні тести – не рідкість. Приміром, кросовер Nissan Qashqai випробували у банджі-джампінгу з висоти 65 м.

Також Фокус розповідав про недорогий і потужний електрокросовер Honda із запасом ходу 650 км.