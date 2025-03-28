В Китае показали аналог Tesla Model 3 за $12 000 с запасом хода более 500 км (фото)

Электромобиль Roewe D6 — недорогой семейный седан D-класса. Модель предложат в версиях на 129 и 143 л. с. с запасом хода 520 км.

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Опубликованы первые официальные фото Roewe D6. Дешевый электрический седан от концерна SAIC презентуют на автошоу в Шанхае в апреле и сразу после него модель поступит в продажу по цене примерно от 85 000 юаней ($12 000). Об этом сообщает сайт Autohome.

Запас хода седана составляет 520 км Фото: SAIC

Новый Roewe D6 — бюджетный электрокар D-класса размером с Tesla Model 3. Это младший брат модели D7, которая в свое время установила мировой рекорд запаса хода. Два авто похожи — отличаются обтекаемым дизайном с выраженным "носом", тоненькими фарами и аркообразной крышей.

На передней панели установлено два дисплея Фото: SAIC

Габариты Roewe D6 2025:

длина — 4792 мм;

ширина — 1828 мм;

высота — 1496 мм;

колесная база — 2750 мм;

масса — 1380 кг.

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Хотя модель бюджетная, в салоне установили цифровой щиток приборов и 12,8-дюймовый тачскрин. Передние сиденья разделены высокой консолью с беспроводными зарядками для смартфонов.

Передние сиденья разделены высокой консолью Фото: SAIC

Китайский электромобиль Roewe D6 предложат в версиях на 129 и 143 л.с. Максимальная скорость седана ограничена на 150 км/ч. Емкость LFP-батареи пока не раскрывают, но известно, что запас хода электрокара составит 520 км.

Примечательно, что недавно показали конкурента Roewe D6 от BYD. Он дороже, но имеет больший запас хода.

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