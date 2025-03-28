У Китаї показали аналог Tesla Model 3 за $12 000 із запасом ходу понад 500 км (фото)

Електромобіль Roewe D6 — недорогий сімейний седан D-класу. Модель запропонують у версіях на 129 і 143 к. с. із запасом ходу 520 км.

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Опубліковано перші офіційні фото Roewe D6. Дешевий електричний седан від концерну SAIC презентують на автошоу в Шанхаї у квітні й одразу після нього модель надійде в продаж за ціною приблизно від 85 000 юанів ($12 000). Про це повідомляє сайт Autohome.

Запас ходу седана становить 520 км Фото: SAIC

Новий Roewe D6 – бюджетний електрокар D-класу розміром з Tesla Model 3. Це молодший брат моделі D7, яка свого часу встановила світовий рекорд запасу ходу. Два авто схожі – вирізняються обтічним дизайном із вираженим "носом", тоненькими фарами та аркоподібним дахом.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: SAIC

Габарити Roewe D6 2025:

довжина – 4792 мм;

ширина – 1828 мм;

висота – 1496 мм;

колісна база – 2750 мм;

маса – 1380 кг.

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Хоча модель бюджетна, у салоні встановили цифровий щиток приладів та 12,8-дюймовий тачскрін. Передні сидіння розділені високою консоллю з бездротовими зарядками для смартфонів.

Передні сидіння розділені високою консоллю Фото: SAIC

Китайський електромобіль Roewe D6 запропонують у версіях на 129 і 143 к. с. Максимальна швидкість седана обмежена на 150 км/год. Ємність LFP-батареї поки не розкривають, але відомо, що запас ходу електрокара складе 520 км.

Примітно, що нещодавно показали конкурента Roewe D6 від BYD. Він дорожчий, але має більший запас ходу.

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