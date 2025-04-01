Выпускали серийно: в интернете показали уникальный переднемоторный Porsche 911 (фото)

Porsche 911 славится своей заднемоторной компоновкой, но мало кто знает, что существовало купе с передним расположением двигателя и его выпускали серийно.

Related video

Об уникальном и неизвестном автомобиле рассказали на сайте Carakoom.

Переднемоторный спорткар Porsche 911 выпускали не в Германии, а в Индонезии. Проект назвали Marvia 911 Marvia 911.

Кузов спорткара изготовили из стеклопластика

Необычное купе Porsche 911 было детищем индонезийского автодилера Indomobil. Изначально эта компания хотела наладить сборку ряда моделей Audi, но немецкий автопроизводитель отказал ей, мотивируя это невозможностью соблюдать высокие стандарты производства в Индонезии.

Руководитель Indomobil решил доказать, что компания способна производить качественные автомобили и взялся создать клон Porsche 911. Впрочем, основу для него взяли бюджетную — Mazda 323, которую к тому времени уже собирали в Индонезии.

Первые авто получили салон от Mazda 323 от Mazda 323

Кузов, который в точности повторял купе Porsche 911 поколения 964, изготовили из стеклопластика. Его установили на укороченное переднемоторное шасси Mazda 323.

Важно

Странный тюнинг: коллекционный японский суперкар превратили в клон Ferrari (фото)

Копия Porsche 911 была оснащена скромным 1,4-литровым двигателем на 70 л.с. Первые экземпляры авто имели салон от Mazda 323, однако позже внутри начали устанавливать оригинальные детали от Porsche 911.

Спереди установили 1,4-литровый 70-сильный двигатель с 1,4 литровым двигателем

Всего успели изготовить 70 купе Marvia 911. Из-за финансового кризиса 1998 года предприятие остановилось, а позже было вынуждено заплатить Porsche компенсацию за изготовление подделок.

Ранее Фокус рассказывал о редком заряженном Porsche 80-х в Киеве.

Также мы писали о первом в мире автобусе 1895 года.