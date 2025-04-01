Випускали серійно: в інтернеті показали унікальний передньомоторний Porsche 911 (фото)

Porsche 911 славиться своїм задньомоторним компонуванням, але мало хто знає, що існувало купе із переднім розташуванням двигуна і його випускали серійно.

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Передньомоторний спорткар Porsche 911 випускали не в Німеччині, а в Індонезії. Проєкт назвали Marvia 911.

Кузов спорткара виготовили зі склопластика

Незвичне купе Porsche 911 було дітищем індонезійського автодилера Indomobil. Спочатку ця компанія хотіла налагодити складання низки моделей Audi, але німецький автовиробник відмовив їй, мотивуючи це неможливістю дотримуватися високих стандартів виробництва в Індонезії.

Керівник Indomobil вирішив довести, що компанія здатна виготовляти якісні автомобілі і взявся створити клон Porsche 911. Утім, основу для нього взяли бюджетну – Mazda 323, яку на той час уже збирали в Індонезії.

Перші авто отримали салон від Mazda 323

Кузов, який в точності повторював купе Porsche 911 покоління 964, виготовили зі склопластику. Його встановили на вкорочене передньомоторне шасі Mazda 323.

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Копія Porsche 911 була оснащена скромним 1,4-літровим двигуном на 70 к. с. Перші екземпляри авто мали салон від Mazda 323, проте пізніше всередині почали встановлювати оригінальні деталі від Porsche 911.

Спереду встановили 1,4-літровий 70-сильний двигун

Усього встигли виготовити 70 купе Marvia 911. Через фінансову кризу 1998 року підприємство зупинилося, а пізніше було змушене заплатити Porsche компенсацію за виготовлення підробок.

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