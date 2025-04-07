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Авто

Аналог VW Caddy: на аукцион выставили необычный 90-летний Rolls-Royce (фото)

Rolls-Royce 20-25, Rolls-Royce 20-25 1935, фургон Rolls-Royce
Фото: bonhams.com | Rolls-Royce 20/25 1935 года превратили в фургон

В Великобритании на аукцион Bonhams выставили оригинальный Rolls-Royce 20/25 1935 года. Авто отличается нетипичным кузовом фургон.

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Об одном из самых необычных Rolls-Royce рассказали на сайте аукционного дома.

фургон роллс-ройс, Rolls-Royce 20-25, Rolls-Royce 20-25 1935, фургон Rolls-Royce Fullscreen
Авто создали для охоты
Фото: bonhams.com

Этот Rolls-Royce 20/25 был выпущен в 1935 году со стандартным кузовом седан от ателье H.J. Mulliner и 3,7-литровой шестеркой. Однако впоследствии авто перевезли в Родезию (нынешнее Зимбабве) и подготовили для африканских сафари.

Для охотников Rolls-Royce превратили в фургон. Роскошное авто стало "каблучком" вроде Volkswagen Caddy первых поколений или ИЖ-2715. В салоне установили складные кресла (как в театре) и коктейльные столики, также появились люк и крепления для раскладного тента.

Салон Rolls-Royce 20-25, Rolls-Royce 20-25 1935, фургон Rolls-Royce Fullscreen
Автомобиль прошел реставрацию
Фото: bonhams.com

В начале Второй мировой войны фургон Rolls-Royce 20/25 попал в Германию, где его конфисковали на нужды Вермахта и он стал штабным авто для офицеров.

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В 1945 году Rolls-Royce стал трофеем американских военных и попал в США, где его приобрел миллионер Филипп Ригли — владелец компании по производству жевательной резинки Wrigley's. Он использовал авто по назначению — ездил на нем на охоту.

салон роллс-ройс 20, Rolls-Royce 20-25, Rolls-Royce 20-25 1935, фургон Rolls-Royce Fullscreen
В салоне установили складные кресла
Фото: bonhams.com

После смерти Филиппа Ригли в 1977 году фургон Rolls-Royce 20/25 сменил нескольких владельцев. В 2004 году он вернулся в Великобританию, где прошел длительную реставрацию.

Кстати, недавно дебютировал самый мощный и самый быстрый Rolls-Royce.

Также Фокус писал, что с молотка уйдет самый дорогой Citroen.