Аналог VW Caddy: на аукцион выставили необычный 90-летний Rolls-Royce (фото)

В Великобритании на аукцион Bonhams выставили оригинальный Rolls-Royce 20/25 1935 года. Авто отличается нетипичным кузовом фургон.

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Авто создали для охоты Фото: bonhams.com

Этот Rolls-Royce 20/25 был выпущен в 1935 году со стандартным кузовом седан от ателье H.J. Mulliner и 3,7-литровой шестеркой. Однако впоследствии авто перевезли в Родезию (нынешнее Зимбабве) и подготовили для африканских сафари.

Для охотников Rolls-Royce превратили в фургон. Роскошное авто стало "каблучком" вроде Volkswagen Caddy первых поколений или ИЖ-2715. В салоне установили складные кресла (как в театре) и коктейльные столики, также появились люк и крепления для раскладного тента.

Автомобиль прошел реставрацию Фото: bonhams.com

В начале Второй мировой войны фургон Rolls-Royce 20/25 попал в Германию, где его конфисковали на нужды Вермахта и он стал штабным авто для офицеров.

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В 1945 году Rolls-Royce стал трофеем американских военных и попал в США, где его приобрел миллионер Филипп Ригли — владелец компании по производству жевательной резинки Wrigley's. Он использовал авто по назначению — ездил на нем на охоту.

В салоне установили складные кресла Фото: bonhams.com

После смерти Филиппа Ригли в 1977 году фургон Rolls-Royce 20/25 сменил нескольких владельцев. В 2004 году он вернулся в Великобританию, где прошел длительную реставрацию.

Кстати, недавно дебютировал самый мощный и самый быстрый Rolls-Royce.

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