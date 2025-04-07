Аналог VW Caddy: на аукціон виставили незвичний 90-річний Rolls-Royce (фото)

У Великій Британії на аукціон Bonhams виставили оригінальний Rolls-Royce 20/25 1935 року. Авто вирізняється нетиповим кузовом фургон.

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Авто створили для полювання Фото: bonhams.com

Цей Rolls-Royce 20/25 був випущений у 1935 році зі стандартним кузовом седан від ательє H.J. Mulliner та 3,7-літровою шісткою. Однак згодом авто перевезли в Родезію (нинішнє Зімбабве) і підготували для африканських сафарі.

Для мисливців Rolls-Royce перетворили на фургон. Розкішне авто стало "каблучком" на кшталт Volkswagen Caddy перших поколінь чи ІЖ-2715. У салоні встановили складні крісла (як у театрі) та коктейльні столики, також з’явилися люк і кріплення для розкладного тенту.

Автомобіль пройшов реставрацію Фото: bonhams.com

На початку Другої світової війни фургон Rolls-Royce 20/25 потрапив до Німеччини, де його конфіскували на потреби Вермахту і він став штабним авто для офіцерів.

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У 1945 році Rolls-Royce став трофеєм американських військових і потрапив до США, де його придбав мільйонер Філіп Ріглі – власник компанії з виробництва жувальної гумки Wrigley’s. Він використовував авто за призначенням – їздив на ньому на полювання.

У салоні встановили складні крісла Фото: bonhams.com

Після смерті Філіпа Ріглі в 1977 році фургон Rolls-Royce 20/25 змінив кількох власників. У 2004 році він повернувся до Великої Британії, де пройшов тривалу реставрацію.

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