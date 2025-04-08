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Авто

В Китае выпустили сверхмощный электрифицированный аналог Toyota Prado за $24 500 (фото)

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Фото: BAIC | BAIC BJ40e получил 548-сильную установку

Представлен новый BAIC BJ40e с богатым оснащением и мощной 548-сильной установкой. Запас хода внедорожника составляет 1200 км.

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Об электрифицированном BAIC BJ40e рассказали на сайте ITHome.

Новая плагин-гибридная версия пополнила линейку BAIC BJ40 2025 и стоит от 179 800 до 199 800 юаней ($24 500 — 27 300). Внешне внедорожник не отличается от базовой бензиновой модели и сохраняет брутальный рубленый дизайн. 4,8-метровое авто является недорогим аналогом Toyota Land Cruiser Prado.

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Запас хода внедорожника достигает 1200 км
Фото: BAIC

Гибридный BAIC BJ40e оснащен 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов, которые суммарно развивают 548 л.с. и 655 Нм. Китайский внедорожник способен проехать 152 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1200 км.

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Новый BAIC BJ40e хорошо подготовлен к бездорожью. Его клиренс составляет 215 мм, угол въезда — 38°, а съезда — 37°. Внедорожник может форсировать броды глубиной до 75 см.

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Недорогая гибридная модель богато оснащена
Фото: autohome.com.cn

Плагин-гибрид BAIC BJ40 не изменился внутри, но его комплектацию расширили. На передней панели установлено три дисплея, есть панорамная крыша, кожаные кресла с электроприводом, адаптивный круиз-контроль, парковочный автопилот, акустика Infinity с 12 динамиками, набор систем безопасности.

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