У Китаї випустили надпотужний електрифікований аналог Toyota Prado за $24 500 (фото)

Представлено новий BAIC BJ40e із багатим оснащенням і потужною 548-сильною установкою. Запас ходу позашляховика становить 1200 км.

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Нова плагін-гібридна версія поповнила лінійку BAIC BJ40 2025 і коштує від 179 800 до 199 800 юанів ($24 500 – 27 300). Зовні позашляховик не відрізняється від базової бензинової моделі і зберігає брутальний рубаний дизайн. 4,8-метрове авто є недорогим аналогом Toyota Land Cruiser Prado.

Запас ходу позашляховика сягає 1200 км Фото: BAIC

Гібридний BAIC BJ40e оснащений 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів, які сумарно розвивають 548 к. с. та 655 Нм. Китайський позашляховик здатен проїхати 152 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1200 км.

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Новий BAIC BJ40e добре підготовлений до бездоріжжя. Його кліренс становить 215 мм, кут в’їзду – 38°, а з’їзду – 37°. Позашляховик може форсувати броди глибиною до 75 см.

Недорога гібридна модель багато оснащена Фото: autohome.com.cn

Плагін-гібрид BAIC BJ40 не змінився всередині, але його комплектацію розширили. На передній панелі встановлено три дисплеї, є панорамний дах, шкіряні крісла з електроприводом, адаптивний круїз-контроль, паркувальний автопілот, акустика Infinity з 12 динаміками, набір систем безпеки.

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