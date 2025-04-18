Новую доступную Honda рассекретили до премьеры (фото)

Компактная Honda Jazz/Fit пройдет модернизацию. Первые фото обновленного городского хэтчбека уже попали в сеть.

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Об этом сообщает сайт Carscoops.

На фото показали китайский вариант Honda Fit, который производится на совместном предприятии GAC-Honda. Презентация модели состоится в конце апреля на Шанхайском автосалоне.

Сзади обновили бампер Фото: carscoops.com

Дизайн Honda Fit/Jazz претерпел существенные изменения и авто существенно отличается от нынешней модели. Хэтчбек получил полностью новую переднюю часть в нетипичном для Honda стиле — с узкой решеткой радиатора, тоненькими двухуровневыми фарами и массивным бампером с широким воздухозаборником.

Задняя часть изменилась значительно меньше — новая Honda Fit лишь получила измененный бампер. Длина обновленного хэтчбека выросла до 4169 мм.

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Салон Honda Jazz/Fit не показали, так же нет фото версии повышенной проходимости Crosstar.

Зато частично раскрыли характеристики Honda Fit 2025. Известно, что на китайском рынке хэтчбек сохранит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 124 л. с. и вариатор CVT. В других странах модель доступна и со 121-сильной гибридной установкой, также существуют версии с полным приводом.

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