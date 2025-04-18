Нову доступну Honda розсекретили до прем'єри (фото)
Компактна Honda Jazz/Fit пройде модернізацію. Перші фото оновленого міського хетчбека вже потрапили до мережі.
Про це повідомляє сайт Carscoops.
На фото показали китайський варіант Honda Fit, який виробляється на спільному підприємстві GAC-Honda. Презентація моделі відбудеться в кінці квітня на Шанхайському автосалоні.
Дизайн Honda Fit/Jazz зазнав суттєвих змін і авто суттєво відрізняється від нинішньої моделі. Хетчбек отримав повністю нову передню частину в нетиповому для Honda стилі – з вузькою решіткою радіатора, тоненькими дворівневими фарами та масивним бампером із широким повітрозабірником.
Задня частина змінилася значно менше – нова Honda Fit лише отримала змінений бампер. Довжина оновленого хетчбека зросла до 4169 мм.
Салон Honda Jazz/Fit не показали, так само немає фото версії підвищеної прохідності Crosstar.
Зате частково розкрили характеристики Honda Fit 2025. Відомо, що на китайському ринку хетчбек збереже 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 124 к. с. та варіатор CVT. В інших країнах модель доступна і зі 121-сильною гібридною установкою, також існують версії з повним приводом.
До речі, нещодавно показали новий електрокросовер Honda із футуристичним дизайном.
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