Нову доступну Honda розсекретили до прем'єри (фото)

Компактна Honda Jazz/Fit пройде модернізацію. Перші фото оновленого міського хетчбека вже потрапили до мережі.

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Про це повідомляє сайт Carscoops.

На фото показали китайський варіант Honda Fit, який виробляється на спільному підприємстві GAC-Honda. Презентація моделі відбудеться в кінці квітня на Шанхайському автосалоні.

Ззаду оновили бампер Фото: carscoops.com

Дизайн Honda Fit/Jazz зазнав суттєвих змін і авто суттєво відрізняється від нинішньої моделі. Хетчбек отримав повністю нову передню частину в нетиповому для Honda стилі – з вузькою решіткою радіатора, тоненькими дворівневими фарами та масивним бампером із широким повітрозабірником.

Задня частина змінилася значно менше – нова Honda Fit лише отримала змінений бампер. Довжина оновленого хетчбека зросла до 4169 мм.

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Салон Honda Jazz/Fit не показали, так само немає фото версії підвищеної прохідності Crosstar.

Зате частково розкрили характеристики Honda Fit 2025. Відомо, що на китайському ринку хетчбек збереже 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 124 к. с. та варіатор CVT. В інших країнах модель доступна і зі 121-сильною гібридною установкою, також існують версії з повним приводом.

До речі, нещодавно показали новий електрокросовер Honda із футуристичним дизайном.

Також Фокус розповідав про відроджене купе Honda Prelude.