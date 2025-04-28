Мастера создали необычный гибрид Ford Mustang и дешевого Hyundai (фото)
В Испании заметили оригинальный клон Ford Mustang. Основой для проекта стало бюджетное купе Hyundai.
О необычном автомобиле рассказали на сайте Carscoops.
Для доработки выбрали Hyundai Coupe второго поколения. В анфас автомобиль не сразу можно отличить от Ford Mustang 2000-х годов. У него выраженный "нос", крупные фары, фирменная решетка радиатора Mustang и массивный передний бампер.
Также заменены капот, крылья и двери. Сзади установили новую крышку багажника с заостренным спойлером и продолговатые фонари. Купе получило и новые колесные диски с низкопрофильной резиной.Важно
Почти все кузовные панели для Hyundai Coupe изготовлены с нуля, а без изменений остались только крыша со стойками. Судя по всему, над сложным проектом работали длительное время.
Салон Hyundai Coupe не претерпел изменений и остался стандартным. Не дорабатывали и двигатель: клон Ford Mustang оснащен 2,7-литровым V6 мощностью 172 л.с. и 5-ступенчатой механической КПП. Для справки: Ford Mustang пятого поколения комплектовался моторами V8, которые развивали до 662 л.с.
Кстати, недавно в Японии запустили в производство необычный клон Dodge Challenger на базе Honda Civic.
Также Фокус писал о коллекционном Ford Mustang за $100 000, который простоял 40 лет на улице.