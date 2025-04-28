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Авто

Мастера создали необычный гибрид Ford Mustang и дешевого Hyundai (фото)

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В Испании создали клон Ford Mustang

В Испании заметили оригинальный клон Ford Mustang. Основой для проекта стало бюджетное купе Hyundai.

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О необычном автомобиле рассказали на сайте Carscoops.

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Большинство кузовных панелей авто новые

Для доработки выбрали Hyundai Coupe второго поколения. В анфас автомобиль не сразу можно отличить от Ford Mustang 2000-х годов. У него выраженный "нос", крупные фары, фирменная решетка радиатора Mustang и массивный передний бампер.

Форд Мустанг Fullscreen
За основу взяли Hyundai Coupe

Также заменены капот, крылья и двери. Сзади установили новую крышку багажника с заостренным спойлером и продолговатые фонари. Купе получило и новые колесные диски с низкопрофильной резиной.

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Почти все кузовные панели для Hyundai Coupe изготовлены с нуля, а без изменений остались только крыша со стойками. Судя по всему, над сложным проектом работали длительное время.

Салон Hyundai Coupe Fullscreen
Салон Hyundai Coupe не претерпел изменений

Салон Hyundai Coupe не претерпел изменений и остался стандартным. Не дорабатывали и двигатель: клон Ford Mustang оснащен 2,7-литровым V6 мощностью 172 л.с. и 5-ступенчатой механической КПП. Для справки: Ford Mustang пятого поколения комплектовался моторами V8, которые развивали до 662 л.с.

Кстати, недавно в Японии запустили в производство необычный клон Dodge Challenger на базе Honda Civic.

Также Фокус писал о коллекционном Ford Mustang за $100 000, который простоял 40 лет на улице.