Мастера создали необычный гибрид Ford Mustang и дешевого Hyundai (фото)

В Испании заметили оригинальный клон Ford Mustang. Основой для проекта стало бюджетное купе Hyundai.

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О необычном автомобиле рассказали на сайте Carscoops.

Большинство кузовных панелей авто новые

Для доработки выбрали Hyundai Coupe второго поколения. В анфас автомобиль не сразу можно отличить от Ford Mustang 2000-х годов. У него выраженный "нос", крупные фары, фирменная решетка радиатора Mustang и массивный передний бампер.

За основу взяли Hyundai Coupe

Также заменены капот, крылья и двери. Сзади установили новую крышку багажника с заостренным спойлером и продолговатые фонари. Купе получило и новые колесные диски с низкопрофильной резиной.

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Почти все кузовные панели для Hyundai Coupe изготовлены с нуля, а без изменений остались только крыша со стойками. Судя по всему, над сложным проектом работали длительное время.

Салон Hyundai Coupe не претерпел изменений

Салон Hyundai Coupe не претерпел изменений и остался стандартным. Не дорабатывали и двигатель: клон Ford Mustang оснащен 2,7-литровым V6 мощностью 172 л.с. и 5-ступенчатой механической КПП. Для справки: Ford Mustang пятого поколения комплектовался моторами V8, которые развивали до 662 л.с.

Кстати, недавно в Японии запустили в производство необычный клон Dodge Challenger на базе Honda Civic.

Также Фокус писал о коллекционном Ford Mustang за $100 000, который простоял 40 лет на улице.