Майстри створили незвичний гібрид Ford Mustang і дешевого Hyundai (фото)
В Іспанії помітили оригінальний клон Ford Mustang. Основою для проєкту стало бюджетне купе Hyundai.
Про незвичний автомобіль розповіли на сайті Carscoops.
Для доопрацювання обрали Hyundai Coupe другого покоління. В анфас автомобіль не одразу можна відрізнити від Ford Mustang 2000-х років. У нього виражений "ніс", крупні фари, фірмова решітка радіатора Mustang та масивний передній бампер.
Також замінено капот, крила і двері. Ззаду встановили нову кришку багажника із загостреним спойлером та продовгуваті ліхтарі. Купе отримало і нові колісні диски з низькопрофільною гумою.Важливо
Майже всі кузовні панелі для Hyundai Coupe виготовлено з нуля, а без змін залишилися тільки дах зі стійками. Судячи з усього, над складним проєктом працювали тривалий час.
Салон Hyundai Coupe не зазнав змін і залишився стандартним. Не доопрацьовували и двигун: клон Ford Mustang оснащений 2,7-літровим V6 потужністю 172 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Для довідки: Ford Mustang п’ятого покоління комплектували моторами V8, які розвивали до 662 к. с.
До речі, нещодавно в Японії запустили у виробництво незвичний клон Dodge Challenger на базі Honda Civic.
Також Фокус писав про колекційний Ford Mustang за $100 000, який простояв 40 років надворі.