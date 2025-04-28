Майстри створили незвичний гібрид Ford Mustang і дешевого Hyundai (фото)

В Іспанії помітили оригінальний клон Ford Mustang. Основою для проєкту стало бюджетне купе Hyundai.

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Більшість кузовних панелей авто нові

Для доопрацювання обрали Hyundai Coupe другого покоління. В анфас автомобіль не одразу можна відрізнити від Ford Mustang 2000-х років. У нього виражений "ніс", крупні фари, фірмова решітка радіатора Mustang та масивний передній бампер.

За основу взяли Hyundai Coupe

Також замінено капот, крила і двері. Ззаду встановили нову кришку багажника із загостреним спойлером та продовгуваті ліхтарі. Купе отримало і нові колісні диски з низькопрофільною гумою.

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Майже всі кузовні панелі для Hyundai Coupe виготовлено з нуля, а без змін залишилися тільки дах зі стійками. Судячи з усього, над складним проєктом працювали тривалий час.

Салон Hyundai Coupe не зазнав змін

Салон Hyundai Coupe не зазнав змін і залишився стандартним. Не доопрацьовували и двигун: клон Ford Mustang оснащений 2,7-літровим V6 потужністю 172 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Для довідки: Ford Mustang п’ятого покоління комплектували моторами V8, які розвивали до 662 к. с.

До речі, нещодавно в Японії запустили у виробництво незвичний клон Dodge Challenger на базі Honda Civic.

Також Фокус писав про колекційний Ford Mustang за $100 000, який простояв 40 років надворі.