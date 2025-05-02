Дебютировал яркий конкурент BMW M3 от Hyundai: он станет скоростным такси (фото)

Genesis G70 получил спортивную модификацию Track Day. Заряженный седан будут использовать в качестве дорогого и необычного такси.

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Седан оснащен 3,3-литровым V6 твин-турбо 3,3-литровым V6 Фото: Genesis

Новый Genesis G70 Track Day создали в канадском представительстве бренда. Конкурент BMW M3 получил обвес, капот с воздухозаборниками и огромное антикрыло. Автомобиль занизили и оснастили 19-дюймовыми дисками с низкопрофильной резиной.

Бамперы Genesis G70 стали более агрессивными, а оптику тонировали. К тому же седан получил черный матовый окрас с оранжевой графикой на боковинах.

Авто оснастили огромным антикрылом Фото: Genesis

Характеристики Genesis G70 Track Day пока не раскрываются. Известно лишь, что основой для концепта стал топовый вариант модели с 3,3-литровым V6 твин-турбо мощностью 373 л. с. и 8-ступенчатым автоматом, однако отдачу двигателя могли увеличить.

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Седан Genesis G70 Track Day не станет серийным, однако на нем смогут прокатиться все желающие. Для него отвели интересную роль — он станет так называемым трек-такси на знаменитом немецком автодроме Нюрбургринг.

Фото: Genesis

Сервис трек-такси уже давно работает на Нюрбургринге. Профессиональные пилоты катают пассажиров по автодрому на большой скорости. Уже известно, что стоимость поездки на Genesis G70 Track Day составит 120 евро.

Кстати, недавно Genesis показал сверхмощный карбоновый спорткар на 670 сил.

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