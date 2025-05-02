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Авто

Дебютировал яркий конкурент BMW M3 от Hyundai: он станет скоростным такси (фото)

Genesis G70 Track Day, Genesis G70, Genesis G70, новый Genesis G70
Фото: Genesis | Genesis G70 Track Day будет трековым такси на автодроме Нюрбургринг

Genesis G70 получил спортивную модификацию Track Day. Заряженный седан будут использовать в качестве дорогого и необычного такси.

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О самом быстром Genesis G70 рассказали на официальном сайте премиального подразделения Hyundai.

Genesis G70, новый Genesis G70, Genesis G70 Track Day Fullscreen
Седан оснащен 3,3-литровым V6 твин-турбо 3,3-литровым V6
Фото: Genesis

Новый Genesis G70 Track Day создали в канадском представительстве бренда. Конкурент BMW M3 получил обвес, капот с воздухозаборниками и огромное антикрыло. Автомобиль занизили и оснастили 19-дюймовыми дисками с низкопрофильной резиной.

Бамперы Genesis G70 стали более агрессивными, а оптику тонировали. К тому же седан получил черный матовый окрас с оранжевой графикой на боковинах.

Genesis G70 Track, новый Genesis G70, Genesis G70, Genesis G70 Fullscreen
Авто оснастили огромным антикрылом
Фото: Genesis

Характеристики Genesis G70 Track Day пока не раскрываются. Известно лишь, что основой для концепта стал топовый вариант модели с 3,3-литровым V6 твин-турбо мощностью 373 л. с. и 8-ступенчатым автоматом, однако отдачу двигателя могли увеличить.

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Седан Genesis G70 Track Day не станет серийным, однако на нем смогут прокатиться все желающие. Для него отвели интересную роль — он станет так называемым трек-такси на знаменитом немецком автодроме Нюрбургринг.

Genesis G70 Track Day, Genesis G70, Genesis G70, новый Genesis G70 Fullscreen
Фото: Genesis

Сервис трек-такси уже давно работает на Нюрбургринге. Профессиональные пилоты катают пассажиров по автодрому на большой скорости. Уже известно, что стоимость поездки на Genesis G70 Track Day составит 120 евро.

Кстати, недавно Genesis показал сверхмощный карбоновый спорткар на 670 сил.

Также Фокус писал о новом семейном кроссовере Hyundai для бездорожья.