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Авто

Дебютував яскравий конкурент BMW M3 від Hyundai: він стане швидкісним таксі (фото)

Genesis G70 Track Day, Genesis G70, новий Genesis G70
Фото: Genesis | Genesis G70 Track Day буде трековим таксі на автодромі Нюрбургринг

Genesis G70 отримав спортивну модифікацію Track Day. Заряджений седан використовуватимуть у якості дорогого і незвичного таксі.

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Про найшвидший Genesis G70 розповіли на офіційному сайті преміального підрозділу Hyundai.

Genesis G70, новий Genesis G70, Genesis G70 Track Day Fullscreen
Седан оснащений 3,3-літровим V6 твін-турбо
Фото: Genesis

Новий Genesis G70 Track Day створили у канадському представництві бренду. Конкурент BMW M3 отримав обвіс, капот з повітрозабірниками та величезне антикрило. Автомобіль занизили і оснастили 19-дюймовими дисками з низькопрофільною гумою.

Бампери Genesis G70 стали агресивнішими, а оптику тонували. До того ж седан отримав чорне матове забарвлення з помаранчевою графікою на боковинах.

Genesis G70 Track, новий Genesis G70, Genesis G70 Fullscreen
Авто оснастили величезним антикрилом
Фото: Genesis

Характеристики Genesis G70 Track Day наразі не розкривають. Відомо лише, що основою для концепту став топовий варіант моделі із 3,3-літровим V6 твін-турбо потужністю 373 к. с. та 8-ступінчастим автоматом, проте віддачу двигуна могли збільшити.

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Седан Genesis G70 Track Day не стане серійним, проте на ньому зможуть покататися всі охочі. Для нього відвели цікаву роль – він стане так званим трек-таксі на знаменитому німецькому автодромі Нюрбургринг.

Genesis G70 Track Day, Genesis G70, новий Genesis G70 Fullscreen
Фото: Genesis

Сервіс трек-таксі уже давно працює на Нюрбургрингу. Професійні пілоти катають пасажирів по автодрому на великій швидкості. Уже відомо, що вартість поїздки на Genesis G70 Track Day складе 120 євро.

До речі, нещодавно Genesis показав надпотужний карбоновий спорткар на 670 сил.

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