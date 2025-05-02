Дебютував яскравий конкурент BMW M3 від Hyundai: він стане швидкісним таксі (фото)

Genesis G70 отримав спортивну модифікацію Track Day. Заряджений седан використовуватимуть у якості дорогого і незвичного таксі.

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Седан оснащений 3,3-літровим V6 твін-турбо Фото: Genesis

Новий Genesis G70 Track Day створили у канадському представництві бренду. Конкурент BMW M3 отримав обвіс, капот з повітрозабірниками та величезне антикрило. Автомобіль занизили і оснастили 19-дюймовими дисками з низькопрофільною гумою.

Бампери Genesis G70 стали агресивнішими, а оптику тонували. До того ж седан отримав чорне матове забарвлення з помаранчевою графікою на боковинах.

Авто оснастили величезним антикрилом Фото: Genesis

Характеристики Genesis G70 Track Day наразі не розкривають. Відомо лише, що основою для концепту став топовий варіант моделі із 3,3-літровим V6 твін-турбо потужністю 373 к. с. та 8-ступінчастим автоматом, проте віддачу двигуна могли збільшити.

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Седан Genesis G70 Track Day не стане серійним, проте на ньому зможуть покататися всі охочі. Для нього відвели цікаву роль – він стане так званим трек-таксі на знаменитому німецькому автодромі Нюрбургринг.

Фото: Genesis

Сервіс трек-таксі уже давно працює на Нюрбургрингу. Професійні пілоти катають пасажирів по автодрому на великій швидкості. Уже відомо, що вартість поїздки на Genesis G70 Track Day складе 120 євро.

До речі, нещодавно Genesis показав надпотужний карбоновий спорткар на 670 сил.

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