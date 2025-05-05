В интернете показали редкий и малоизвестный электромобиль Bombardier 90-х (видео)

Мало кто знает, что производитель самолетов, поездов и квадроциклов Bombardier еще в 90-х выпускал электрокары. Одно из таких авто обнаружили в США.

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Канадская компания Bombardier имеет чрезвычайно широкий ассортимент продукции. Она производит самолеты, локомотивы, снегоходы, водные мотоциклы и мощные мотовездеходы.

В середине 90-х годов в Bombardier задумались над созданием городского электромобиля. На то время электрокары были чем-то из области фантастики и единственной серийной моделью того времени был GM EV-1 от General Motors.

Bombardier NEV — 2,5-метровое городское авто

Конструкторы Bombardier не побоялись экспериментировать и создали двухместный электрокар NEV (Neighborhood Electric Vehicle — "Электромобиль для окрестностей"). Название подчеркивало назначение авто — это была городская модель для поездок на небольшие расстояния.

Электромобиль Bombardier NEV — 2,5-метровое двухместное авто с пластиковым кузовом. У него нет боковых дверей, однако есть небольшой багажник.

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Bombardier NEV получил скромный электромотор на 5,36 л. с. и сразу 6 12-вольтовых свинцовых аккумуляторов (общей емкостью 4 кВт∙ч). Он способен разогнаться до 40 км/ч и проехать 48 км без подзарядки.

Электрокар Bombardier NEV оснастили 12-дюймовыми колесами, независимой подвеской спереди и сзади, а также тормозной рекуперацией.

Bombardier NEV выпускали серийно небольшими сериями с 1996 по 1999 год. До наших дней осталось очень мало таких авто. Конкретно этот электрокар Bombardier NEV 1999 года сейчас продается за $2750.

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