В інтернеті показали рідкісний і маловідомий електромобіль Bombardier 90-х (відео)

Мало хто знає, що виробник літаків, потягів та квадроциклів Bombardier ще в 90-х випускавв електрокари. Одне з таких авто виявили в США.

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Канадська компанія Bombardier має надзвичайно широкий асортимент продукції. Вона виготовляє літаки, локомотиви, снігоходи, водні мотоцикли та потужні мотовсюдиходи.

У середині 90-х років у Bombardier задумалися над створенням міського електромобіля. На той час електрокари були чимось із галузі фантастики і єдиною серійною моделлю того часу був GM EV-1 від General Motors.

Bombardier NEV — 2,5-метрове міське авто

Конструктори Bombardier не побоялися експериментувати і створили двомісний електрокар NEV (Neighborhood Electric Vehicle – "Електромобіль для околиць"). Назва підкреслювала призначення авто – це була міська модель для поїздок на невеликі відстані.

Електромобіль Bombardier NEV — 2,5-метрове двомісне авто з пластиковим кузовом. У нього немає бокових дверей, проте є невеликий багажник.

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Bombardier NEV отримав скромний електромотор на 5,36 к. с. та одразу 6 12-вольтних свинцевих акумуляторів (загальною ємністю 4 кВт∙год). Він здатен розігнатися до 40 км/год та проїхати 48 км без підзарядки.

Електрокар Bombardier NEV оснастили 12-дюймовими колесами, незалежною підвіскою спереду та ззаду, а також гальмівною рекуперацією.

Bombardier NEV випускали серійно невеликими серіями із 1996 по 1999 рік. До наших днів залишилося дуже мало таких авто. Конкретно цей електрокар Bombardier NEV 1999 року наразі продають за $2750.

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