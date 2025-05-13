Для самых суровых условий: дебютировал 800-сильный пикап "Гелендваген" за 900 000 евро (фото)

Презентован экстремальный Brabus XLP 800 Adventure. Сверхмощный лимитированный пикап для тяжелого бездорожья создали на базе "Гелендвагена".

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Подробности о новом пикапе Mercedes Brabus появились на сайте немецкого тюнинг-ателье.

Длину Mercedes G-Class увеличили на полметра Фото: brabus.com

За основу взяли заряженный Mercedes-AMG G63 4x4². "Гелендваген" удлинили на 50 см и добавили грузовую платформу. Таким образом длина пикапа превысила 5 метров.

Капот, бамперы и расширители арок у Brabus XLP 800 Adventure изготовили из карбона. Также появились лебедка, выдвижные подножки, багажник на крыше и дополнительная оптика.

Клиренс пикапа достиг 470 мм Фото: brabus.com

"Фишкой" Brabus XLP 800 Adventure являются портальные мосты. Благодаря им клиренс вырос до 470 мм. К тому же, это позволило установить огромные внедорожные шины размером 325/55 R22 на дисках Monoblock HD. Пикап Mercedes способен преодолевать броды глубиной 90 см.

Салон Mercedes G-Class Brabus отделали кожей, замшей, карбоном и алюминием. Для задних пассажиров установили отдельные циферблаты приборов на потолке.

Салон "Гелендвагена" украсили кожей, алюминием и карбоном Фото: brabus.com

Тюнинг "Гелендвагена" увеличил отдачу 4,0-литрового V8 твин-турбо до 800 л. с. и 1000 Нм. Установили и громкий спортивный выхлоп.

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"Гелендваген" способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Средний расход топлива составляет 20,1 л на 100 км.

Для задних пассажиров установили приборы на потолке Фото: brabus.com

Новый Mercedes Brabus XLP 800 Adventure выпустят лимитированной серией. Пикап "Гелендваген" стоит 900 000 евро.

Между прочим, недавно показали 1000-сильный пикап Mercedes G-Class в камуфляже.

Также Фокус сообщал, что в Киеве появился новейший электрический "Гелендваген".