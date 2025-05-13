Для найсуворіших умов: дебютував 800-сильний пікап "Гелендваген" за 900 000 євро (фото)

Презентовано екстремальний Brabus XLP 800 Adventure. Надпотужний лімітований пікап для важкого бездоріжжя створили на базі «Гелендвагена».

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Подробиці про новий пікап Mercedes Brabus з’явилися на сайті німецького тюнінг-ательє.

Довжину Mercedes G-Class збільшили на пів метра Фото: brabus.com

За основу взяли заряджений Mercedes-AMG G63 4x4². "Гелендваген" подовжили на 50 см та додали вантажну платформу. Таким чином довжина пікапа перевищила 5 метрів.

Капот, бампери та розширювачі арок у Brabus XLP 800 Adventure виготовили з карбону. Також з’явилися лебідка, висувні підніжки, багажник на даху та додаткова оптика.

Кліренс пікапа сягнув 470 мм Фото: brabus.com

"Фішкою" Brabus XLP 800 Adventure є портальні мости. Завдяки їм кліренс зріс до 470 мм. До того ж, це дозволило встановили величезні позашляхові шини розміром 325/55 R22 на дисках Monoblock HD. Пікап Mercedes здатен долати броди глибиною 90 см.

Салон Mercedes G-Class Brabus оздобили шкірою, замшею, карбоном та алюмінієм. Для задніх пасажирів встановили окремі циферблати приладів на стелі.

Салон "Гелендвагена" оздобили шкірою, алюмінієм та карбоном Фото: brabus.com

Тюнінг "Гелендвагена" збільшив віддачу 4,0-літрового V8 твін-турбо до 800 к. с. та 1000 Нм. Встановили і гучний спортивний вихлоп.

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"Гелендваген" здатен розігнатися до 100 км/год за 4,8 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год. Середня витрата пального складає 20,1 л на 100 км.

Для задніх пасажирів установили прилади на стелі Фото: brabus.com

Новий Mercedes Brabus XLP 800 Adventure випустять лімітованою серією. Пікап "Гелендваген" коштує 900 000 євро.

Між іншим, нещодавно показали 1000-сильний пікап Mercedes G-Class у камуфляжі.

Також Фокус повідомляв, що в Києві з'явився новітній електричний "Гелендваген".