Для найсуворіших умов: дебютував 800-сильний пікап "Гелендваген" за 900 000 євро (фото)
Презентовано екстремальний Brabus XLP 800 Adventure. Надпотужний лімітований пікап для важкого бездоріжжя створили на базі «Гелендвагена».
Подробиці про новий пікап Mercedes Brabus з’явилися на сайті німецького тюнінг-ательє.
За основу взяли заряджений Mercedes-AMG G63 4x4². "Гелендваген" подовжили на 50 см та додали вантажну платформу. Таким чином довжина пікапа перевищила 5 метрів.
Капот, бампери та розширювачі арок у Brabus XLP 800 Adventure виготовили з карбону. Також з’явилися лебідка, висувні підніжки, багажник на даху та додаткова оптика.
"Фішкою" Brabus XLP 800 Adventure є портальні мости. Завдяки їм кліренс зріс до 470 мм. До того ж, це дозволило встановили величезні позашляхові шини розміром 325/55 R22 на дисках Monoblock HD. Пікап Mercedes здатен долати броди глибиною 90 см.
Салон Mercedes G-Class Brabus оздобили шкірою, замшею, карбоном та алюмінієм. Для задніх пасажирів встановили окремі циферблати приладів на стелі.
Тюнінг "Гелендвагена" збільшив віддачу 4,0-літрового V8 твін-турбо до 800 к. с. та 1000 Нм. Встановили і гучний спортивний вихлоп.Важливо
"Гелендваген" здатен розігнатися до 100 км/год за 4,8 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год. Середня витрата пального складає 20,1 л на 100 км.
Новий Mercedes Brabus XLP 800 Adventure випустять лімітованою серією. Пікап "Гелендваген" коштує 900 000 євро.
Між іншим, нещодавно показали 1000-сильний пікап Mercedes G-Class у камуфляжі.
Також Фокус повідомляв, що в Києві з'явився новітній електричний "Гелендваген".