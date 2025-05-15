Старый 23-летний универсал Audi продали по цене нового Maybach (фото)

В США на аукционе продали универсал Audi RS4 2002 года. За заряженную модель отдали 175 000 долларов.

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Об этом сообщается на сайте аукциона Bring a Trailer.

Изготовлено всего 6030 Audi RS4 B5 Фото: Bring a Trailer

Высокая цена Audi RS4 Avant на уровне нового Mercedes-Maybach GLS обусловлена тем, что это капсула времени. Пробег 23-летнего универсала составляет всего 11 242 км.

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Этот универсал Audi RS4 B5 — в европейской спецификации, однако оказался в Калифорнии. О семейном спорткаре заботились и регулярно его обслуживали, поэтому он отлично сохранился и выглядит как новый авто.

В отделке салона использован карбон Фото: Bring a Trailer

Audi RS4 Avant первого поколения — ценная раритетная модель. С 1999 по 2002 год изготовили всего 6030 авто. Заряженный вариант Audi A4 предлагался исключительно в кузове универсал с обвесом, расширенными крыльями, массивными бамперами и 18-дюймовыми дисками.

Спортивные кресла Recaro оснащены электроприводом и подогревом Фото: Bring a Trailer

Под капотом Audi RS4 B5 установлен 2,7-литровый V6 твин-турбо на 380 л.с., созданный производителем двигателей для "Формулы-1" Cosworth. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до сотни занимает 4,9 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Спортивный универсал оснащен 380-сильной турбошестерней Фото: Bring a Trailer

Конкретно этот универсал Audi RS4 Avant богато оснащен. Его салон отделан кожей и карбоном, а спортивные кресла Recaro имеют электропривод и подогрев. Также установлены климат-контроль, круиз-контроль и акустика Bose с CD-чейнджером.

Кстати, недавно на продажу выставили раритетную "Волгу" для КГБ в новом состоянии. Авто оснащено мощным V8 и автоматической КПП.

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