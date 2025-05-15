Старий 23-річний універсал Audi продали за ціною нового Maybach (фото)

У США на аукціоні продали універсал Audi RS4 2002 року. За заряджену модель віддали 175 000 доларів.

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Про це повідомляється на сайті аукціону Bring a Trailer.

Виготовлено лише 6030 Audi RS4 B5 Фото: Bring a Trailer

Висока ціна Audi RS4 Avant на рівні нового Mercedes-Maybach GLS обумовлена тим, що це капсула часу. Пробіг 23-річного універсала становить усього 11 242 км.

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Цей універсал Audi RS4 B5 – у європейській специфікації, проте опинився у Каліфорнії. Про сімейний спорткар дбали і регулярно його обслуговували, тому воно чудово збереглося і має вигляд нового авто.

В оздобленні салону використано карбон Фото: Bring a Trailer

Audi RS4 Avant першого покоління – цінна раритетна модель. Із 1999 по 2002 рік виготовили лише 6030 авто. Заряджений варіант Audi A4 пропонували виключно в кузові універсал з обвісом, розширеними крилами, масивними бамперами та 18-дюймовими дисками.

Спортивні крісла Recaro оснащені електроприводом і підігрівом Фото: Bring a Trailer

Під капотом Audi RS4 B5 встановлено 2,7-літровий V6 твін-турбо на 380 к. с., створений виробником двигунів для "Формули-1" Cosworth. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до сотні займає 4,9 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Спортивний універсал оснащений 380-сильною турбошісткою Фото: Bring a Trailer

Конкретно цей універсал Audi RS4 Avant багато оснащений. Його салон оздоблений шкірою та карбоном, а спортивні крісла Recaro мають електропривід та підігрів. Також встановлені клімат-контроль, круїз-контроль та акустика Bose із CD-чейнджером.

До речі, нещодавно на продаж виставили раритетну "Волгу" для КДБ у новому стані. Авто оснащене потужним V8 та автоматичною КПП.

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