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Авто

Самый доступный семейный Mercedes заметили во время тестов (фото)

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Фото: carscoops.com | Mercedes CLA Shooting Brake проходит финальные тесты

Линейку Mercedes-Benz CLA третьего поколения вскоре пополнит универсал Shooting Brake. Семейную модель предложат исключительно в электрифицированных версиях.

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О новом Mercedes CLA Shooting Brake рассказали на сайте Carscoops.

Универсал Mercedes CLA проходит финальные тесты на немецком автодроме Нюрбургринг. Именно там и заметили авто, которое является самым доступным семейным универсалом марки.

Mercedes CLA Shooting Brake, новый Mercedes CLA, Mercedes CLA 2025, универсал Mercedes CLA, Mercedes CLA, Mercedes CLA Fullscreen
Авто сохранило элегантный дизайн
Фото: carscoops.com

В анфас авто не отличается от седана Mercedes CLA, который уже дебютировал. У него раскосые фары и широкая решетка радиатора с большой звездой Mercedes-Benz. Универсал сохранил элегантный и стремительный силуэт с изогнутой крышей и большим углом наклона задних стоек.

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Салон Mercedes CLA Shooting Brake на фото не показали, однако он не изменится по сравнению с седаном. Это означает, что на передней панели установят три дисплея. Универсал будет иметь несколько больший багажник (у седана он 405-литровый), а также получит 71-литровый отсек спереди.

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Универсал предложат в электрифицированных версиях
Фото: carscoops.com

На тестах в Германии заметили гибрид Mercedes CLA с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромотором. Кроме того, в линейке будут электрические версии мощностью 272 и 354 л. с. с батареей на 85 кВт∙ч и запасом хода до 790 км.

Между прочим, недавно в Украине появился новейший внедорожный универсал Mercedes-Benz.

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