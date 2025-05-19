Самый доступный семейный Mercedes заметили во время тестов (фото)
Линейку Mercedes-Benz CLA третьего поколения вскоре пополнит универсал Shooting Brake. Семейную модель предложат исключительно в электрифицированных версиях.
О новом Mercedes CLA Shooting Brake рассказали на сайте Carscoops.
Универсал Mercedes CLA проходит финальные тесты на немецком автодроме Нюрбургринг. Именно там и заметили авто, которое является самым доступным семейным универсалом марки.
В анфас авто не отличается от седана Mercedes CLA, который уже дебютировал. У него раскосые фары и широкая решетка радиатора с большой звездой Mercedes-Benz. Универсал сохранил элегантный и стремительный силуэт с изогнутой крышей и большим углом наклона задних стоек.Важно
Салон Mercedes CLA Shooting Brake на фото не показали, однако он не изменится по сравнению с седаном. Это означает, что на передней панели установят три дисплея. Универсал будет иметь несколько больший багажник (у седана он 405-литровый), а также получит 71-литровый отсек спереди.
На тестах в Германии заметили гибрид Mercedes CLA с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромотором. Кроме того, в линейке будут электрические версии мощностью 272 и 354 л. с. с батареей на 85 кВт∙ч и запасом хода до 790 км.
Между прочим, недавно в Украине появился новейший внедорожный универсал Mercedes-Benz.
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