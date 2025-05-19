Найдоступніший сімейний Mercedes помітили під час тестів (фото)

Лінійку Mercedes-Benz CLA третього покоління незабаром поповнить універсал Shooting Brake. Сімейну модель запропонують виключно в електрифікованих версіях.

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Про новий Mercedes CLA Shooting Brake розповіли на сайті Carscoops.

Універсал Mercedes CLA проходить фінальні тести на німецькому автодромі Нюрбургринг. Саме там і помітили авто, яке є найдоступнішим сімейним універсалом марки.

Авто зберегло елегантний дизайн Фото: carscoops.com

В анфас авто не відрізняється від седана Mercedes CLA, який вже дебютував. У нього розкосі фари та широка решітка радіатора з великою зіркою Mercedes-Benz. Універсал зберіг елегантний і стрімкий силует з вигнутим дахом і великим кутом нахилу задніх стійок.

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Салон Mercedes CLA Shooting Brake на фото не показали, проте він не зміниться порівняно з седаном. Це означає, що на передній панелі встановлять три дисплеї. Універсал матиме дещо більший багажник (у седані він 405-літровий), а також отримає 71-літровий відсік спереду.

Універсал запропонують в електрифікованих версіях Фото: carscoops.com

На тестах у Німеччині помітили гібрид Mercedes CLA з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном і електромотором. Крім того, в лінійці будуть електричні версії потужністю 272 і 354 к. с. з батареєю на 85 кВт∙год і запасом ходу до 790 км.

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