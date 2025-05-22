Эксклюзив из 50-х: найден мощный спорткар исчезнувшей марки в новом состоянии (фото)

В США обнаружен чрезвычайно редкий DeSoto Adventurer 1959 года. Спортивное купе было одним из самых мощных авто своего времени.

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О находке рассказали на сайте Autoevolution.

На задних крыльях авто установлены огромные кили Фото: Ebay

Марка DeSoto существовала с 1928 по 1961 год и была премиальным подразделением концерна Chrysler. DeSoto Adventurer в 50-х стал спортивным флагманом бренда и выпускался очень малыми партиями.

В частности, DeSoto Adventurer 1959 года собрали всего 602. Спортивное купе оснастили 6,3-литровым V8 с двумя карбюраторами, который развивает 350 л. с. Таким образом, авто было мощнее Ferrari и Aston Martin тех времен и уступало лишь 380-сильному Chrysler 300E.

Сиденья DeSoto Adventurer поворачиваются Фото: Ebay

С 3-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 7,8 с, а максимальная скорость составляет 220 км/ч.

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Большое 5,6-метровое авто является типичным представителем американского аэростиля. У него огромные плавники сзади, а фонари напоминают сопла реактивных двигателей. В отделке использовано немало хрома.

Спортивное купе оснащено 350-сильным V8 Фото: Ebay

Конкретно это купе DeSoto Adventurer 1959 года проехало всего 17,2 тыс. км и отлично сохранилось. Авто оснащено усилителем руля, кондиционером, радио и оригинальными поворотными креслами. Сейчас эта капсула времени прошла обслуживание и ее планируют продать за 90 000 долларов.

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