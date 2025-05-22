Ексклюзив із 50-х: знайдено потужний спорткар зниклої марки в новому стані (фото)
У США виявлено надзвичайно рідкісний DeSoto Adventurer 1959 року. Спортивне купе було одним із найпотужніших авто свого часу.
Про знахідку розповіли на сайті Autoevolution.
Марка DeSoto існувала з 1928 по 1961 рік і була преміальним підрозділом концерну Chrysler. DeSoto Adventurer у 50-х став спортивним флагманом бренду і випускався дуже малими партіями.
Зокрема, DeSoto Adventurer 1959 року зібрали лише 602. Спортивне купе оснастили 6,3-літровим V8 із двома карбюраторами, який розвиває 350 к. с. Отже, авто було потужнішим за Ferrari та Aston Martin тих часів і поступалося лише 380-сильному Chrysler 300E.
Із 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 7,8 с, а максимальна швидкість становить 220 км/год.Важливо
Велике 5,6-метрове авто є типовим представником американського аеростилю. У нього величезні плавники ззаду, а ліхтарі нагадують сопла реактивних двигунів. В оздобленні використано чимало хрому.
Конкретно це купе DeSoto Adventurer 1959 року проїхало усього 17,2 тис. км і чудово зберігся. Авто оснащене підсилювачем керма, кондиціонером, радіо та оригінальними поворотними кріслами. Зараз ця капсула часу пройшла обслуговування і її планують продати за 90 000 доларів.
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