Ексклюзив із 50-х: знайдено потужний спорткар зниклої марки в новому стані (фото)

У США виявлено надзвичайно рідкісний DeSoto Adventurer 1959 року. Спортивне купе було одним із найпотужніших авто свого часу.

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Про знахідку розповіли на сайті Autoevolution.

На задніх крилах авто встановлено величезні кілі Фото: Ebay

Марка DeSoto існувала з 1928 по 1961 рік і була преміальним підрозділом концерну Chrysler. DeSoto Adventurer у 50-х став спортивним флагманом бренду і випускався дуже малими партіями.

Зокрема, DeSoto Adventurer 1959 року зібрали лише 602. Спортивне купе оснастили 6,3-літровим V8 із двома карбюраторами, який розвиває 350 к. с. Отже, авто було потужнішим за Ferrari та Aston Martin тих часів і поступалося лише 380-сильному Chrysler 300E.

Сидіння DeSoto Adventurer повертаються Фото: Ebay

Із 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 7,8 с, а максимальна швидкість становить 220 км/год.

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Велике 5,6-метрове авто є типовим представником американського аеростилю. У нього величезні плавники ззаду, а ліхтарі нагадують сопла реактивних двигунів. В оздобленні використано чимало хрому.

Спортивне купе оснащене 350-сильним V8 Фото: Ebay

Конкретно це купе DeSoto Adventurer 1959 року проїхало усього 17,2 тис. км і чудово зберігся. Авто оснащене підсилювачем керма, кондиціонером, радіо та оригінальними поворотними кріслами. Зараз ця капсула часу пройшла обслуговування і її планують продати за 90 000 доларів.

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