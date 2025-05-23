Волк в овечьей шкуре: невзрачный Ford 60-х продали по цене нового "Гелендвагена" (фото)

В США продали на аукционе купе Ford Fairlane 1967 года. За неприметное авто заплатили 143 000 долларов.

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Об автомобиле рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.

Ford Fairlane R-Code стартует до сотни за 5,8 с Фото: Bring a Trailer

Ford Fairlane — не слишком дорогая классика. Исключение составляет топовая заряженная версия R-Code — именно этот вариант и ушел с молотка по цене нового "Гелендвагена".

В 1967 году изготовили только 35 Ford Fairlane R-Code. Их создали специально для драгрейсинга.

Неприметный спорткар проехал всего 7400 км Фото: Bring a Trailer

Для спринтерских заездов Ford Fairlane оснастили 7,0-литровым 425-сильным V8. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с, а ¼ мили (402 м) с места авто преодолевает за 14 с.

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Конкретно этот Ford Fairlane R-Code приобрел гонщик Гарольд Кек, который выступал за команду Shelby. В 1969 году он продал авто и следующий владелец держал его в коллекции до 2022 года.

Под капотом установлен 7,0-литровый 425-сильный V8 Фото: Bring a Trailer

Спортивное авто очень мало эксплуатировалось, поэтому его пробег за 58 лет — всего 7400 км. Эта капсула времени прекрасно сохранилась, есть и вся оригинальная документация на Ford. Кузов, салон и двигатель в хорошем состоянии. Недавно автомобиль прошел расширенное техобслуживание.

Между прочим, недавно созданный для драгрейсинга Pontiac 1963 года продали по цене трех Lamborghini.

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