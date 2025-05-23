Вовк у овечій шкурі: непоказний Ford 60-х продали за ціною нового "Гелендвагена" (фото)

У США продали на аукціоні купе Ford Fairlane 1967 року. За непримітне авто заплатили 143 000 доларів.

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Про автомобіль розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer.

Ford Fairlane R-Code стартує до сотні за 5,8 с Фото: Bring a Trailer

Ford Fairlane – не надто дорога класика. Виключення становить топова заряджена версія R-Code – саме цей варіант і пішов із молотка за ціною нового "Гелендвагена".

У 1967 році виготовили тільки 35 Ford Fairlane R-Code. Їх створили спеціально для драгрейсінгу.

Непримітний спорткар проїхав усього 7400 км Фото: Bring a Trailer

Для спринтерських заїздів Ford Fairlane оснастили 7,0-літровим 425-сильним V8. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,8 с, а ¼ милі (402 м) з місця авто долає за 14 с.

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Конкретно це Ford Fairlane R-Code придбав гонщик Гарольд Кек, який виступав за команду Shelby. У 1969 році він продав авто і наступний власник тримав його у колекції до 2022 року.

Під капотом встановлено 7,0-літровий 425-сильний V8 Фото: Bring a Trailer

Спортивне авто дуже мало експлуатувалося, тому його пробіг за 58 років – усього 7400 км. Ця капсула часу чудово збереглася, є і вся оригінальна документація на Ford. Кузов, салон і двигун у гарному стані. Нещодавно автомобіль пройшов розширене техобслуговування.

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