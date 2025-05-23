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Авто

Знаменитый суперкар Mercedes 2000-х получил сверхмощного современного преемника (фото)

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Engler Mosslr — современный преемник Mercedes SLR McLaren McLaren Stirling Moss

У Mercedes SLR McLaren Stirling Moss появится наследник. Трековый суперкар Mosslr выпустят лимитированной серией и оснастят мощным V12.

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Об этом сообщает сайт Carscoops.

Mosslr разработали не в Mercedes-Benz — это проект немецкой компании Engler Automotive. Впрочем, создатели авто вдохновлялись именно Mercedes SLR McLaren Stirling Moss.

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Трековое авто не имеет лобового стекла

Как и знаменитый предшественник, суперкар Engler Mosslr не имеет лобового стекла. Он рассчитан на гоночный трек и водителя в шлеме.

Новый Engler Mosslr выдержан в ретростиле и напоминает гоночные авто 50-х годов. У него вытянутый силуэт с длинным капотом и обтекателями за сиденьями. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами.

Новый Engler Mosslr, Mercedes SLR, Mercedes SLR McLaren Stirling Moss, суперкар Mercedes, Mercedes SLR McLaren Stirling Moss Fullscreen
Суперкар получит двигатели V8 и V12 мощностью до 986 сил

Выхлоп суперкара выведен из передних крыльев. Оригинально выглядят тоненькие фонари на всю ширину кузова.

Салон Engler Mosslr отделан дорогой кожей и карбоном. Спортивные кресла разделены высоким тоннелем.

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Новый Engler Mosslr дебютирует с бензиновыми V8 твин-турбо мощностью 740 и 986 сил. Максимальная скорость составит 322 и 349 км/ч, соответственно. Позже добавят вариант с 838-сильным V12.

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Спортивные сиденья разделены высоким тоннелем

Всего выпустят всего 75 Engler Mosslr. Цена суперкара составит от 710 000 до 790 000 евро.

Кстати, недавно в Италии показали самый мощный суперкар в мире. 2100-сильное авто подготовили к бездорожью.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве заметили 1100-сильный суперкар McLaren.