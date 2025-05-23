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Авто

Знаменитий суперкар Mercedes 2000-х отримав надпотужного сучасного наступника (фото)

Engler Mosslr, Mercedes SLR, Mercedes SLR McLaren Stirling Moss, суперкар Mercedes
Engler Mosslr — сучасний наступник Mercedes SLR McLaren Stirling Moss

У Mercedes SLR McLaren Stirling Moss з’явиться спадкоємець. Трековий суперкар Mosslr випустять лімітованою серією і оснастять потужним V12.

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Про це повідомляє сайт Carscoops.

Mosslr розробили не в Mercedes-Benz — це проєкт німецької компанії Engler Automotive. Утім, творці авто надихалися саме Mercedes SLR McLaren Stirling Moss.

Engler Mosslr, Mercedes SLR, Mercedes SLR McLaren Stirling Moss, суперкар Mercedes Fullscreen
Трекове авто не має лобового скла

Як і знаменитий попередник, суперкар Engler Mosslr не має лобового скла. Він розрахований на гоночний трек і водія в шоломі.

Новий Engler Mosslr витриманий у ретростилі і нагадує гоночні авто 50-х років. У нього витягнутий силует із довгим капотом та обтікачами за сидіннями. Широка решітка радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами.

Новий Engler Mosslr, Mercedes SLR, Mercedes SLR McLaren Stirling Moss, суперкар Mercedes Fullscreen
Суперкар отримає двигуни V8 і V12 потужністю до 986 сил

Вихлоп суперкара виведено з передніх крил. Оригінальний вигляд мають тоненькі ліхтарі на всю ширину кузова.

Салон Engler Mosslr оздоблено дорогою шкірою та карбоном. Спортивні крісла розділені високим тунелем.

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Новий Engler Mosslr дебютує із бензиновими V8 твін-турбо потужністю 740 та 986 сил. Максимальна швидкість складе 322 і 349 км/год, відповідно. Пізніше додадуть варіант із 838-сильним V12.

салон Engler Mosslr, Mercedes SLR, Mercedes SLR McLaren Stirling Moss, суперкар Mercedes Fullscreen
Спортивні сидіння розділені високим тунелем

Усього випустять лише 75 Engler Mosslr. Ціна суперкара складе від 710 000 до 790 000 євро.

До речі, нещодавно в Італії показали найпотужніший суперкар у світі. 2100-сильне авто підготували до бездоріжжя.

Також Фокус розповідав, що в Києві помітили 1100-сильний суперкар McLaren.