Знаменитий суперкар Mercedes 2000-х отримав надпотужного сучасного наступника (фото)

У Mercedes SLR McLaren Stirling Moss з’явиться спадкоємець. Трековий суперкар Mosslr випустять лімітованою серією і оснастять потужним V12.

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Про це повідомляє сайт Carscoops.

Mosslr розробили не в Mercedes-Benz — це проєкт німецької компанії Engler Automotive. Утім, творці авто надихалися саме Mercedes SLR McLaren Stirling Moss.

Трекове авто не має лобового скла

Як і знаменитий попередник, суперкар Engler Mosslr не має лобового скла. Він розрахований на гоночний трек і водія в шоломі.

Новий Engler Mosslr витриманий у ретростилі і нагадує гоночні авто 50-х років. У нього витягнутий силует із довгим капотом та обтікачами за сидіннями. Широка решітка радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами.

Суперкар отримає двигуни V8 і V12 потужністю до 986 сил

Вихлоп суперкара виведено з передніх крил. Оригінальний вигляд мають тоненькі ліхтарі на всю ширину кузова.

Салон Engler Mosslr оздоблено дорогою шкірою та карбоном. Спортивні крісла розділені високим тунелем.

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Новий Engler Mosslr дебютує із бензиновими V8 твін-турбо потужністю 740 та 986 сил. Максимальна швидкість складе 322 і 349 км/год, відповідно. Пізніше додадуть варіант із 838-сильним V12.

Спортивні сидіння розділені високим тунелем

Усього випустять лише 75 Engler Mosslr. Ціна суперкара складе від 710 000 до 790 000 євро.

До речі, нещодавно в Італії показали найпотужніший суперкар у світі. 2100-сильне авто підготували до бездоріжжя.

Також Фокус розповідав, що в Києві помітили 1100-сильний суперкар McLaren.