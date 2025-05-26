Украинская классика: в Германии прошел автопробег на старинных КрАЗ (видео)

В Германии провели традиционный автопробег KrAZ Treffen Oschersleben. Его особенность в том, что в нем участвуют украинские грузовики КрАЗ.

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Подобные слеты регулярно организовывает немецкий клуб владельцев КрАЗ. Они проходят в окрестностях города Ошерслебен, что в земле Саксония-Анхальт.

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В этот раз на пробег собралось более двух десятков КрАЗ разных годов выпуска. Обычно это техника, которая использовалась армией ГДР или советской группой войск в Германии. На трассе грузовики производили впечатление.

Подавляющее большинство участников пробега — классические грузовики КрАЗ 60-80-х годов. В колонне оказалось немало полноприводных КрАЗ-255Б, также замечены самосвалы КрАЗ-256, седельный тягач КрАЗ-258 и военный мостоукладчик. Можно было увидеть и модель следующего поколения — КрАЗ-260.

На пробег собралось более двух десятков грузовиков Фото: Heiko Thaele

Отдельные грузовики КрАЗ имели двухрядную кабину — такие версии даже в Украине являются редкостью. Некоторые автомобили тюнинговали, другие — превратили в тягачи-эвакуаторы. Большинство грузовиков довольно неплохо сохранились.

Между прочим, недавно на украинский рынок вышел первый электрический грузовик.

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