Українська класика: у Німеччині пройшов автопробіг на старовинних КрАЗ (відео)

У Німеччині провели традиційний автопробіг KrAZ Treffen Oschersleben. Його особливість у тому, що в ньому беруть участь українські вантажівки КрАЗ.

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Подібні злети регулярно організовує німецький клуб власників КрАЗ. Вони проходять в околицях міста Ошерслебен, що в землі Саксонія-Анхальт.

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Цього разу на пробіг зібралося понад два десятки КрАЗ різних років випуску. Зазвичай це техніка, яка використовувалася армією НДР або радянською групою військ у Німеччині. На трасі вантажівки справляли враження.

Переважна більшість учасників пробігу — класичні вантажівки КрАЗ 60-80-х років. У колоні виявилося чимало повнопривідних КрАЗ-255Б, також помічені самоскиди КрАЗ-256, сідельний тягач КрАЗ-258 та військовий мостоукладчик. Можна було побачити і модель наступного покоління – КрАЗ-260.

На пробіг зібралося понад два десятки вантажівок Фото: Heiko Thaele

Окремі вантажівки КрАЗ мали дворядну кабіну – такі версії навіть в Україні є рідкістю. Деякі автомобілі тюнінгували, інші – перетворили на тягачі-евакуатори. Більшість вантажівок досить непогано збереглися.

Між іншим, нещодавно на український ринок вийшла перша електрична вантажівка.

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