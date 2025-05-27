Более 900 сил и море карбона: представлен самый мощный спорткар BMW (фото)

Купе BMW M4 получило экстремальную мощную версию. Спорткар выпустят лимитированной серией.

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О новом варианте BMW M4 рассказали на сайте ателье Manhart Performance.

Авто получило карбоновые обвес и спойлер Фото: Manhart

Именно эта немецкая компания выполнила тюнинг BMW M4. Проект назвали Manhart MH4 900.

За основу взяли 550-сильный BMW M4 CS, который трудно назвать медленным. Новые турбины, поршни, шатуны, выпускной коллектор и карбоновый впуск подняли отдачу 3,0-литровой турбошестерни до 922 л. с. и 1190 Нм. Это самый мощный BMW.

Салон украсили карбоном Фото: Manhart

Динамические характеристики BMW Manhart MH4 900 не раскрывают, но известно, что разгон до 100 км/ч занимает менее 4 с, а максимальная скорость превышает 300 км/ч.

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Чтобы справиться с такой мощностью, 8-ступенчатый автомат и полноприводную трансмиссию усилили. Кроме того, купе BMW M4 получило спортивную подвеску от H&R и карбоново-керамические тормоза.

Вместо задних сидений установили каркас безопасности Фото: Manhart

Тюнинг BMW M4 сделал его дизайн более "грозным". Появились новая решетка радиатора, карбоновые обвес, спойлер и декор. Также установили литые диски Raffa с низко профильными шинами Michelin Pilot Sport 4S размером 285/30 ZR20 спереди и 305/25 ZR21 сзади.

Мощность 3,0-литровой турбошестерни выросла до 922 сил Фото: Manhart

Больше карбона появилось и во внутренней отделке. Кроме того, добавили вставки цвета шампанского и трубчатый каркас безопасности вместо задних кресел.

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