Понад 900 сил і море карбону: представлено найпотужніший спорткар BMW (фото)

Купе BMW M4 отримало екстремальну потужну версію. Спорткар випустять лімітованою серією.

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Про новий варіант BMW M4 розповіли на сайті ательє Manhart Performance.

Авто отримало карбонові обвіс та спойлер Фото: Manhart

Саме ця німецька компанія виконала тюнінг BMW M4. Проект назвали Manhart MH4 900.

За основу взяли 550-сильний BMW M4 CS, який важко назвати повільним. Нові турбіни, поршні, шатуни, випускний колектор і карбоновий впуск підняли віддачу 3,0-літрової турбошістки до 922 к. с. і 1190 Нм. Це найпотужніший BMW.

Салон оздобили карбоном Фото: Manhart

Динамічні характеристики BMW Manhart MH4 900 не розкривають, але відомо, що розгін до 100 км/год займає менше ніж 4 с, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год.

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Щоб впоратися з такою потужністю, 8-ступінчастий автомат і повнопривідну трансмісію посилили. Крім того, купе BMW M4 отримало спортивну підвіску від H&R і карбоново-керамічні гальма.

Замість задніх сидінь встановили каркас безпеки Фото: Manhart

Тюнінг BMW M4 зробив його дизайн більш "грізним". З'явилися нова решітка радіатора, карбонові обвіс, спойлер і декор. Також встановили литі диски Raffa з низько профільними шинами Michelin Pilot Sport 4S розміром 285/30 ZR20 спереду і 305/25 ZR21 ззаду.

Потужність 3,0-літрової турбошістки зросла до 922 сил Фото: Manhart

Більше карбону з'явилося і у внутрішньому оздобленні. Крім того, додали вставки кольору шампанського і трубчастий каркас безпеки замість задніх крісел.

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