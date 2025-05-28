Презентован новый Land Rover Defender: как изменился культовый внедорожник (фото)

Презентован новый Land Rover Defender 2026. Знаменитый внедорожник изменился снаружи и внутри.

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Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Land Rover.

Внедорожный Defender прошел плановый фейслифтинг. Внедорожник узнается по новым бамперам с более выразительным дизайном, измененными фарами и тонированными фонарями. Кроме того, расширили палитру цветов кузова и предложили новые колесные диски диаметром до 22 дюймов.

Внедорожнику обновили фары и бампер Фото: Land Rover

Топовый заряженный Defender OCTA получил кованые 20-дюймовые колеса. Кроме того, ему доступен карбоновый декор, а на капоте и боковинах изменили воздухозаборники.

Главная новация в салоне — больший 13,1-дюймовый тачскрин. Также можно выбрать новые варианты внутренней отделки.

В салоне улучшили отделку Фото: Land Rover Внедорожник получил 13,1-дюймовый тачскрин Фото: Land Rover

Кроме того, новый Land Rover Defender получил инновационный адаптивный круиз-контроль для бездорожья. Он сам определяет тип дорожного покрытия и сам выбирает оптимальную скорость.

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Как и прежде, Defender выпускается с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л (300 л.с.), 3,0 л (400 л.с.) и 5,0 л (500 и 525 л.с.), 3,0-литровыми турбодизелями на 200, 250 и 350 л.с., а также в 404-сильной плагин-гибридной версии.

Фонари внедорожника тонировали Фото: Land Rover

Defender OCTA оснащен 4,4-литровым V8 твин-турбо мощностью 635 л. с. Все варианты внедорожника комплектуются 8-ступенчатым автоматом и полным приводом с понижающей передачей.

Кстати, недавно в Киеве засветился Land Rover Defender с редким тюнингом.

Также Фокус писал об экстремальном внедорожнике с гибридной установкой на 700 сил.