Презентовано новий Land Rover Defender: як змінився культовий позашляховик (фото)

Презентовано новий Land Rover Defender 2026. Знаменитий позашляховик змінився зовні та всередині.

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Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Land Rover.

Позашляховий Defender пройшов плановий фейсліфтинг. Позашляховик пізнається за новими бамперами з виразнішим дизайном, зміненими фарами та тонованими ліхтарями. Крім того, розширили палітру кольорів кузова та запропонували нові колісні диски діаметром до 22 дюймів.

Позашляховику оновили фари та бампер Фото: Land Rover

Топовий заряджений Defender OCTA отримав ковані 20-дюймові колеса. Крім того, йому доступний карбоновий декор, а на капоті та боковинах змінили повітрозабірники.

Головна новація в салоні – більший 13,1-дюймовий тачскрін. Також можна обрати нові варіанти внутрішнього оздоблення.

У салоні покращили оздоблення Фото: Land Rover Позашляховик отримав 13,1-дюймовий тачскрін Фото: Land Rover

Крім того, новий Land Rover Defender отримав інноваційний адаптивний круїз-контроль для бездоріжжя. Він сам визначає тип дорожнього покриття та сам обирає оптимальну швидкість.

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Як і раніше, Defender випускають із бензиновими двигунами об’ємом 2,0 л (300 к. с.), 3,0 л (400 к. с.) та 5,0 л (500 і 525 к. с.), 3,0-літровими турбодизелями на 200, 250 і 350 к. с., а також у 404-сильній плагін-гібридній версії.

Ліхтарі позашляховика тонували Фото: Land Rover

Defender OCTA оснащений 4,4-літровим V8 твін-турбо потужністю 635 к. с. Усі варіанти позашляховика комплектуються 8-ступінчастим автоматом та повним приводом зі знижувальною передачею.

До речі, нещодавно в Києві засвітився Land Rover Defender із рідкісним тюнінгом.

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