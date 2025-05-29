Жизнь на колесах: семейная пара превратила школьный автобус в уютный автодом (видео)

Школьный автобус Caterpillar C7 начал новую жизнь. Его превратили в уютный дом на колесах для путешествий.

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Автодом Caterpillar построили своими руками американцы Мэдди и Зак для того, чтобы жить на колесах и путешествовать по США. Он даже получил свое имя Ardi.

В 2020 году пара приобрела списанный школьный автобус Caterpillar C7 2008 года. На переделку его в автодом ушло четыре года и немало денег. Только ремонт двигателя обошелся в 22 000 долларов.

Фото: скриншот / YouTube

Чтобы автодом Caterpillar C7 стал просторнее, его крышу подняли на 20 см. Также установили дополнительную оптику, раскладные тент и скамейку. Салон отделали деревом и винилом.

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Внутри установили широкую двуспальную кровать и диван, оборудовали рабочее место со столом и компьютером. На кухне установили плиту с духовкой, раковину и холодильник. Также есть небольшой санузел с душем.

В салоне установили широкую кровать Фото: скриншот / YouTube

Внутри есть телевизор, разнообразные шкафы и ящики. Также Мэдди и Зак оборудовали багажник, куда помещаются доски для серфинга, палатка со спальниками и другое снаряжение.

На кухне есть плита, холодильник и раковина Фото: скриншот / YouTube

Дом на колесах CAT C7 оснащен кондиционером, автономным дизельным обогревателем и баком для воды на 285 л. На крыше появились солнечные батареи.

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