Життя на колесах: сімейна пара перетворила шкільний автобус на затишний автодім (відео)

Шкільний автобус Caterpillar C7 почав нове життя. Його перетворили на затишний дім на колесах для подорожей.

Related video

Про саморобний автодім розповідає сайт Autoevolution.

Автодім Caterpillar збудували своїми руками американці Медді та Зак для того, аби жити на колесах та мандрувати по США. Він навіть отримав своє ім'я Ardi.

У 2020 році пара придбала списаний шкільний автобус Caterpillar C7 2008 року. На переробку його в автодім пішло чотири роки і чимало грошей. Лише ремонт двигуна обійшовся в 22 000 доларів.

Фото: скриншот / YouTube

Аби автодім Caterpillar C7 став просторішим, його дах підняли на 20 см. Також встановили додаткову оптику розкладні тент і лавку. Салон оздобили деревом та вінілом.

Важливо

Старий пожежний Mercedes перетворили в автодім та паб на колесах (фото)

Усередині встановили широке двоспальне ліжко і диван, обладнали робоче місце зі столом та комп’ютером. На кухні встановили плиту з духовкою, раковину та холодильник. Також є невеликий санвузол із душем.

У салоні встановили широке ліжко Фото: скриншот / YouTube

Усередині є телевізор, різноманітні шафи та шухляди. Також Медді та Зак обладнали багажник, куди поміщаються дошки для серфінгу, намет зі спальниками та інше спорядження.

На кухні є плита, холодильник та раковина Фото: скриншот / YouTube

Дім на колесах CAT C7 оснащений кондиціонером, автономним дизельним обігрівачем та баком для води на 285 л. На даху з’явилися сонячні батареї.

Раніше Фокус розповідав про оригінальний автодім-амфібію.

Також ми писали про дешевий дім на колесах Toyota.