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Авто

Культовая капсула времени: обнаружен 23-летний американский спорткар в новом состоянии (фото)

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Фото: Cars and Bids | Chevrolet Corvette 2002 года проехал 4100 км

В США обнаружили идеально сохранившийся Chevrolet Corvette 2002 года. За более чем два десятилетия культовый спорткар проехал всего 4100 км.

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О капсуле времени Chevrolet Corvette рассказали на сайте Cars and Bids.

Chevrolet Corvette 2002, Chevrolet Corvette C5, Chevrolet Corvette, кабриолет Chevrolet Corvette, спорткар Chevrolet Fullscreen
Спорткар оснащен 350-сильным V8
Фото: Cars and Bids

Этот кабриолет Chevrolet Corvette C5 имел только двух владельцев, которые очень мало его эксплуатировали. В частности, продавец приобрел авто в 2021 году и с тех пор проехал на нем всего 480 км.

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Спорткар Chevrolet Corvette в хорошем состоянии — кузов и кожаный салон имеют идеальный вид и силовой агрегат работает без нареканий. Сохранена вся оригинальная документация на авто.

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Салон Chevrolet Corvette хорошо сохранился
Фото: Cars and Bids

Chevrolet Corvette 2002 года оснащен 5,7-литровым V8 мощностью 350 л. с. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и развить 275 км/ч. Улучшить управляемость призван самоблокирующийся дифференциал.

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Спорткар богато оснащен
Фото: Cars and Bids

Кабриолет Chevrolet Corvette C5 довольно богато оснащен. Авто получило полированные колесные диски, двухзонный климат-контроль, электропривод сидений с памятью настроек, проекцию на лобовое стекло, круиз-контроль, акустику Bose.

Кстати, недавно в Киеве выставили на продажу "Запорожец" 1971 года в новом состоянии.

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