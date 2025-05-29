Культовая капсула времени: обнаружен 23-летний американский спорткар в новом состоянии (фото)
В США обнаружили идеально сохранившийся Chevrolet Corvette 2002 года. За более чем два десятилетия культовый спорткар проехал всего 4100 км.
О капсуле времени Chevrolet Corvette рассказали на сайте Cars and Bids.
Этот кабриолет Chevrolet Corvette C5 имел только двух владельцев, которые очень мало его эксплуатировали. В частности, продавец приобрел авто в 2021 году и с тех пор проехал на нем всего 480 км.Важно
Спорткар Chevrolet Corvette в хорошем состоянии — кузов и кожаный салон имеют идеальный вид и силовой агрегат работает без нареканий. Сохранена вся оригинальная документация на авто.
Chevrolet Corvette 2002 года оснащен 5,7-литровым V8 мощностью 350 л. с. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и развить 275 км/ч. Улучшить управляемость призван самоблокирующийся дифференциал.
Кабриолет Chevrolet Corvette C5 довольно богато оснащен. Авто получило полированные колесные диски, двухзонный климат-контроль, электропривод сидений с памятью настроек, проекцию на лобовое стекло, круиз-контроль, акустику Bose.
Кстати, недавно в Киеве выставили на продажу "Запорожец" 1971 года в новом состоянии.
Также Фокус рассказывал о капсуле времени Honda NSX 2003 года за миллион долларов.