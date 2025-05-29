Культова капсула часу: виявлено 23-річний американський спорткар у новому стані (фото)

У США виявили ідеально збережений Chevrolet Corvette 2002 року. За понад два десятиліття культовий спорткар проїхав усього 4100 км.

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Спорткар оснащений 350-сильним V8 Фото: Cars and Bids

Цей кабріолет Chevrolet Corvette C5 мав лише двох власників, які дуже мало його експлуатували. Зокрема, продавець придбав авто в 2021 році і з того часу проїхав на ньому лише 480 км.

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Спорткар Chevrolet Corvette у гарному стані – кузов та шкіряний салон мають ідеальний вигляд та й силовий агрегат працює без нарікань. Збережено всю оригінальну документацію на авто.

Салон Chevrolet Corvette добре зберігся Фото: Cars and Bids

Chevrolet Corvette 2002 року оснащений 5,7-літровим V8 потужністю 350 к. с. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 4,7 с і розвинути 275 км/год. Покращити керованість покликаний само блокувальний диференціал.

Спорткар багато оснащений Фото: Cars and Bids

Кабріолет Chevrolet Corvette C5 доволі багато оснащений. Авто отримало поліровані колісні диски, двозонний клімат-контроль, електропривід сидінь із пам’яттю налаштувань, проєкцію на лобове скло, круїз-контроль, акустику Bose.

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