У каких электромобилей реальный запас хода больше паспортного, — исследование (фото)

Обычно запас хода электромобилей в реальных условиях меньше паспортного. Впрочем, есть модели, способные проехать на одной зарядке больше, чем указал их производитель.

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Об этом сообщается на сайте Consumer Reports.

Издание, которое специализируется на потребительских исследованиях, протестировало за последние годы три десятка электрокаров. Всех их пытались испытывать в одинаковых условиях — на трассе на скорости 112 км/ч. Тесты проходили в теплую погоду, а климат-контроль настраивали на температуру 22 градуса.

Mercedes EQE в тесте проехал на 104 км больше, чем заявлено в его характеристиках Фото: Mercedes-Benz

Почти половина из испытанных электрокаров в реальных условиях имела меньший запас хода, чем паспортный. Впрочем, отдельные модели приятно удивили.

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К примеру, Mercedes EQE 350 на тесте проехал 534 км, хотя его паспортный запас хода по циклу ЕРА — 430 км. Разница составила более 100 км.

Модель Паспортный запас хода, км Реальный запас хода, км Разница, км Acura ZDX 489 504 15 BMW i4 430 537 107 BMW i5 402 475 73 BMW iX 497 595 98 Cadillac Lyriq 487 505 18 Genesis GV60 399 404 5 Hyundai Ioniq 5N 355 380 25 Kia EV9 450 458 8 Mercedes EQE 350 430 534 104 Mercedes EQE SUV 407 457 50 Mercedes EQS 580 597 611 14 Mercedes EQS SUV 502 505 3

Заявленный запас хода BMW iX составляет 497 км, однако электрокроссовер смог преодолеть 595 км. А BMW i4 проехал 537 км, хотя его паспортный показатель — 430 км.

BMW iX превзошел паспортный запас хода на 98 км Фото: BMW

В общем, паспортный запас хода превысили 12 электрокаров и среди них преобладают модели Mercedes-Benz и BMW. Также хорошо себя проявили отдельные электромобили Acura, Cadillac, Hyundai, Genesis и Kia.

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