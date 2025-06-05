У каких электромобилей реальный запас хода больше паспортного, — исследование (фото)
Обычно запас хода электромобилей в реальных условиях меньше паспортного. Впрочем, есть модели, способные проехать на одной зарядке больше, чем указал их производитель.
Об этом сообщается на сайте Consumer Reports.
Издание, которое специализируется на потребительских исследованиях, протестировало за последние годы три десятка электрокаров. Всех их пытались испытывать в одинаковых условиях — на трассе на скорости 112 км/ч. Тесты проходили в теплую погоду, а климат-контроль настраивали на температуру 22 градуса.
Почти половина из испытанных электрокаров в реальных условиях имела меньший запас хода, чем паспортный. Впрочем, отдельные модели приятно удивили.Важно
К примеру, Mercedes EQE 350 на тесте проехал 534 км, хотя его паспортный запас хода по циклу ЕРА — 430 км. Разница составила более 100 км.
|Модель
|Паспортный запас хода, км
|Реальный запас хода, км
|Разница, км
|Acura ZDX
|489
|504
|15
|BMW i4
|430
|537
|107
|BMW i5
|402
|475
|73
|BMW iX
|497
|595
|98
|Cadillac Lyriq
|487
|505
|18
|Genesis GV60
|399
|404
|5
|Hyundai Ioniq 5N
|355
|380
|25
|Kia EV9
|450
|458
|8
|Mercedes EQE 350
|430
|534
|104
|Mercedes EQE SUV
|407
|457
|50
|Mercedes EQS 580
|597
|611
|14
|Mercedes EQS SUV
|502
|505
|3
Заявленный запас хода BMW iX составляет 497 км, однако электрокроссовер смог преодолеть 595 км. А BMW i4 проехал 537 км, хотя его паспортный показатель — 430 км.
В общем, паспортный запас хода превысили 12 электрокаров и среди них преобладают модели Mercedes-Benz и BMW. Также хорошо себя проявили отдельные электромобили Acura, Cadillac, Hyundai, Genesis и Kia.
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