В яких електромобілів реальний запас ходу більший за паспортний, — дослідження (фото)
Зазвичай запас ходу електромобілів у реальних умовах менший за паспортний. Утім, є моделі, здатні проїхати на одній зарядці більше, аніж вказав їх виробник.
Про це повідомляється на сайті Consumer Reports.
Видання, яке спеціалізується на споживчих дослідженнях, протестувало за останні роки три десятки електрокарів. Усіх їх намагалися випробовувати в однакових умовах – на трасі на швидкості 112 км/год. Тести проходили за теплої погоди, а клімат-контроль налаштовували на температуру 22 градуси.
Майже половина з випробуваних електрокарів в реальних умовах мала менший запас ходу, аніж паспортний. Утім, окремі моделі приємно здивували.Важливо
Приміром, Mercedes EQE 350 на тесті проїхав 534 км, хоча його паспортний запас ходу за циклом ЕРА – 430 км. Різниця склала понад 100 км.
|Модель
|Паспортний запас ходу, км
|Реальний запас ходу, км
|Різниця, км
|Acura ZDX
|489
|504
|15
|BMW i4
|430
|537
|107
|BMW i5
|402
|475
|73
|BMW iX
|497
|595
|98
|Cadillac Lyriq
|487
|505
|18
|Genesis GV60
|399
|404
|5
|Hyundai Ioniq 5N
|355
|380
|25
|Kia EV9
|450
|458
|8
|Mercedes EQE 350
|430
|534
|104
|Mercedes EQE SUV
|407
|457
|50
|Mercedes EQS 580
|597
|611
|14
|Mercedes EQS SUV
|502
|505
|3
Заявлений запас ходу BMW iX становить 497 км, проте електрокросовер зміг подолати 595 км. А BMW i4 проїхав 537 км, хоча його паспортний показник – 430 км.
Загалом, паспортний запас ходу перевищили 12 електрокарів і серед них переважають моделі Mercedes-Benz та BMW. Також добре себе проявили окремі електромобілі Acura, Cadillac, Hyundai, Genesis та Kia.
Раніше Фокус розповідав про найкращі електромобілі 2025 року.
Також ми писали про найпопулярніші електрокари в Європі.