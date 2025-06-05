В яких електромобілів реальний запас ходу більший за паспортний, — дослідження (фото)

Зазвичай запас ходу електромобілів у реальних умовах менший за паспортний. Утім, є моделі, здатні проїхати на одній зарядці більше, аніж вказав їх виробник.

Related video

Про це повідомляється на сайті Consumer Reports.

Видання, яке спеціалізується на споживчих дослідженнях, протестувало за останні роки три десятки електрокарів. Усіх їх намагалися випробовувати в однакових умовах – на трасі на швидкості 112 км/год. Тести проходили за теплої погоди, а клімат-контроль налаштовували на температуру 22 градуси.

Mercedes EQE в тесті проїхав на 104 км більше, ніж заявлено в його характеристиках Фото: Mercedes-Benz

Майже половина з випробуваних електрокарів в реальних умовах мала менший запас ходу, аніж паспортний. Утім, окремі моделі приємно здивували.

Важливо

Результати здивували: витрату пального гібридних авто перевірили в реальних умовах (фото)

Приміром, Mercedes EQE 350 на тесті проїхав 534 км, хоча його паспортний запас ходу за циклом ЕРА – 430 км. Різниця склала понад 100 км.

Модель Паспортний запас ходу, км Реальний запас ходу, км Різниця, км Acura ZDX 489 504 15 BMW i4 430 537 107 BMW i5 402 475 73 BMW iX 497 595 98 Cadillac Lyriq 487 505 18 Genesis GV60 399 404 5 Hyundai Ioniq 5N 355 380 25 Kia EV9 450 458 8 Mercedes EQE 350 430 534 104 Mercedes EQE SUV 407 457 50 Mercedes EQS 580 597 611 14 Mercedes EQS SUV 502 505 3

Заявлений запас ходу BMW iX становить 497 км, проте електрокросовер зміг подолати 595 км. А BMW i4 проїхав 537 км, хоча його паспортний показник – 430 км.

BMW iX перевершив паспортний запас ходу на 98 км Фото: BMW

Загалом, паспортний запас ходу перевищили 12 електрокарів і серед них переважають моделі Mercedes-Benz та BMW. Також добре себе проявили окремі електромобілі Acura, Cadillac, Hyundai, Genesis та Kia.

Раніше Фокус розповідав про найкращі електромобілі 2025 року.

Також ми писали про найпопулярніші електрокари в Європі.