700 сил и гигантское антикрыло: представлен самый экстремальный Aston Martin (фото)

Суперкар Aston Martin Valkyrie получил экстремальную трековую версию LM. Купе является фактически серийной версией гоночного авто.

Related video

Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Aston Martin.

В основе авто лежит Aston Martin Valkyrie LMH, который на выходных выйдет на старт 24-часовой гонки в Ле-Мане. Всего изготовят всего 10 таких авто стоимостью более 3,5 миллиона долларов.

Выпустят всего 10 Aston Martin Valkyrie LM Фото: Aston Martin

От стандартного купе Aston Martin Valkyrie вариант LM можно отличить по переднему спойлеру, большому килю на крыше и гигантскому антикрылу. Инновационная аэродинамика позволяет боковое ускорение на уровне 3,5 g. Также установили гоночные шины Pirelli типа "слик".

Важно

Дорогая капсула времени из 90-х: обнаружен культовый суперкар-рекордсмен в новом состоянии (фото)

Двери Aston Martin Valkyrie LM поднимаются вверх. Одноместный салон мало чем отличается от кокпита гоночного авто. В отделке преобладает голый карбон, а на руль-штурвал вынесены переключатели и цифровой щиток приборов.

Авто получило киль и большое антикрыло Фото: Aston Martin

Суперкар Aston Martin Valkyrie LM сохранил высокооборотный 6,5-литровый V12 производства Cosworth, однако его дефорсировали до 700 сил в соответствии с правилами гонок на выносливость FIA WEC. Легкому (1030 кг) купе этого более, чем достаточно. Авто оснащено спортивной подвеской и карбоново-керамическими тормозами.

В салоне цифровую панель приборов установили на рулевом колесе Фото: Aston Martin

Первые суперкары Aston Martin Valkyrie LM доставят покупателям в 2026 году. Для владельцев в Aston Martin создадут специальный клуб, который будет проводить любительские заезды на гоночных автодромах.

Между прочим, недавно Aston Martin представил самый мощный кроссовер в мире.

Также Фокус писал о футуристическом седане Aston Martin 80-х.