700 сил і гігантське антикрило: представлено найекстремальніший Aston Martin (фото)

Суперкар Aston Martin Valkyrie отримав екстремальну трекову версію LM. Купе є фактично серійною версією гоночного авто.

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Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Aston Martin.

В основі авто лежить Aston Martin Valkyrie LMH, який на вихідних вийде на старт 24-годинних перегонів у Ле-Мані. Усього виготовлять лише 10 таких авто вартістю понад 3,5 мільйона доларів.

Випустять лише 10 Aston Martin Valkyrie LM Фото: Aston Martin

Від стандартного купе Aston Martin Valkyrie варіант LM можна відрізнити за переднім спойлером, великим кілем на даху та гігантським антикрилом. Інноваційна аеродинаміка дозволяє бокове прискорення на рівні 3,5 g. Також встановили гоночні шини Pirelli типу "слік".

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Двері Aston Martin Valkyrie LM піднімаються догори. Одномісний салон мало чим відрізняється від кокпіта гоночного авто. В оздобленні переважає голий карбон, а на кермо-штурвал винесені перемикачі та цифровий щиток приладів.

Авто отримало кіль та велике антикрило Фото: Aston Martin

Суперкар Aston Martin Valkyrie LM зберіг високооборотний 6,5-літровий V12 виробництва Cosworth, проте його дефорсували до 700 сил у відповідності з правилами перегонів на витривалість FIA WEC. Легкому (1030 кг) купе цього більш, ніж достатньо. Авто оснащене спортивною підвіскою та карбоново-керамічними гальмами.

У салоні цифрову панель приладів встановили на кермі Фото: Aston Martin

Перші суперкари Aston Martin Valkyrie LM доставлять покупцям у 2026 році. Для власників у Aston Martin створять спеціальний клуб, який проводитиме любительські заїзди на гоночних автодромах.

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