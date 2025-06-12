Гроза суперкаров: самый быстрый Chevrolet Corvette на 1200 сил показали до премьеры (фото)

В интернет попали шпионские фото Chevrolet Corvette Zora. Экстремальное купе станет самым мощным и быстрым вариантом модели за всю ее историю.

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Новый Chevrolet Corvette Zora сфотографировали на знаменитом немецком автодроме Нюрбургринг. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Именно на Нюрбургринге тестируют модель, которая станет значительно более доступной альтернативой экзотическим европейским суперкарам. Модель назвали в честь одного из "отцов" Corvette — гонщика и конструктора Зоры Аркус-Дантова.

Авто получило обвес и огромное антикрыло Фото: autoevolution.com

Судя по фото, новый Chevrolet Corvette Zora внешне почти не отличается от модификации ZR1. У нее позаимствовали и аэродинамический пакет с обвесом и гигантским антикрылом.

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Авто сохранит 5,5-литровый V8 твин-турбо на 1064 л.с. от Chevrolet Corvette ZR1, однако его дополнят 160-сильным электромотором на передней оси от гибридной версии E-Ray.

Результат — примерно 1200 сил и полный привод. Разгон до 100 км/ч займет примерно 2 с, а максимальная скорость превысит 370 км/ч.

Мощность Chevrolet Corvette Zora достигнет 1200 сил Фото: autoevolution.com

Цена Chevrolet Corvette Zora превысит 200 000 долларов, то есть он будет не только самой быстрой, но и самой дорогой версией за всю историю модели. Впрочем, суперкары с аналогичными характеристиками стоят в несколько раз больше.

Кстати, недавно в Киеве заметили редкий спортивный минивэн Chevrolet в ретростиле.

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